Norveška rokometna reprezentanca je domače svetovno prvenstvo v sredo odprla s presenetljivim porazom (26:29) proti Brazilcem, po katerem so Vikingi eden za drugim ponavljali, da to ni bila prava Norveška. V domovini bi moral rojakom pomagati tudi Alexandre Blonz, ki je na olimpijskih igrah izdatno polnil mrežo tekmecev, a je moral uvodni dvoboj spremljati zgolj kot gledalec. In tako bo najverjetneje na vseh do konca sezone.

Strdek v možganih

Življenje 24-letnika se je decembra popolnoma zasukalo, a šele ta teden je v javnosti zaokrožila informacija, kaj se je dogajalo z nesrečnim Blonzem. V začetku decembra si je na treningu svojega moštva GOG pred tekmo proti Grindstedu poškodoval koleno, naslednji dan pa ga je doletela še slabša novica.

"Doma mi je postalo slabo. Odšel sem v bolnišnico, kjer pa se je izkazalo, da imam krvni strdek v možganih, zaradi česar je bilo potrebno nujno zdravljenje. Deset dni sem bil hospitaliziran v Odenseju, kjer sem imel res dobro oskrbo in osebje lahko le pohvalim. Na tej poti je bilo sprva prisotne nekaj negotovosti, dokler niso natančno ugotovili, kaj je narobe z menoj. Ultrazvočni pregledi so pokazali, da imam v srcu luknjo, a na srečo je bil potreben le manjši poseg," je za uradno spletno stran kluba dejal Norvežan in dodal, da se danes, z izjemo poškodovanega kolena, počuti dobro.

Na olimpijskih igrah je bil najboljši strelec Norveške. S to je bil leta 2019 svetovni podprvak, leto pozneje pa so na evropskem prvenstvu osvojili bron. Foto: Guliverimage

Med najzabavnejšim delom sezone bo gledalec

Kot pravi, je podobno poškodbo kolena že imel, a tokratna zahteva operacijo, saj so notranje kolenske vezi preveč oslabele, da bi se s športom profesionalno lahko ukvarjal brez operativnega posega. "Zahteven položaj, a poškodbe v svetu športa se dogajajo, moraš jih sprejeti. Žal mi je, da ne morem igrati najpomembnejšega dela sezone. To je najzabavnejši del leta, ko je res kar nekaj na kocki. Upam, da bodo fantje dobro opravili brez mene, jaz pa jih bom podpiral po svojih močeh," je Blonzu žal, da ne bo mogel pomagati klubskim soigralcem, ki v danskem prvenstvu zasedajo prvo mesto.

"Na srečo prihodnje leto gostimo še eno tekmovanje in upam, da bom tam lahko pomagal." Foto: Guliverimage

"Vse skupaj je bilo kar šokantno"

Prav tako pa obžaluje, da se pred domačimi gledalci ne more predstaviti na svetovnem prvenstvu, a pred očmi ima že nov cilj z norveško reprezentanco. Ta bo namreč sogostiteljica tudi prihodnjega evropskega prvenstva (2026).



"Zagotovo je, ko izveš za strdek, velik šok, a zdaj se osredotočam na to, da izkoristim čas za trening in da se na rokometno igrišče vrnem še močnejši. To je moj prvi daljši premor zaradi poškodbe, a na srečo prihajajo nove priložnosti. Pričakujem razburljivo svetovno prvenstvo, čeprav ga moram letos spremljati ob igrišču. Na srečo prihodnje leto gostimo še eno tekmovanje in upam, da bom tam lahko pomagal," je Blonz še dejal za klubsko spletno stran.

"Hudo nam je"

Njegovi rojaki so v skupini z Brazilijo, Portugalsko in ZDA. Za uvod so se v sredo pomerili z Brazilci. Gostitelji so pričakovali domačo zabavo, dobili pa pravo živčno dramo, norveški razpad v drugem polčasu in nepričakovan poraz.

Tobias Grøndahl po uvodnem porazu ni skrival razočaranja. Foto: Guliverimage

"Bilo je težko. Hudo nam je. Stvari res niso potekale, kot smo si predstavljali, da bodo na uvodni tekmi," je za norveški NRK po porazu dejal veteran Kristian Bjørnsen. S šestimi goli prvi strelec Norvežanov Tobias Grøndahl pa je dodal: "Zamudili smo nekaj ponujenih priložnosti, zaradi česar so se stvari končale, kot so se. Zdaj bomo do konca prvenstva igrali z 'nožem na grlu' in upam, da bomo dokazali, se na nas lahko resno računa."

Slovenski rokometaši bodo pod taktirko Uroša Zormana svetovno prvenstvo odprli danes ob 18. uri proti Kubi. V skupini igrajo še z Zelenortskimi otoki in Islandijo.