V živo: Slovenci spet ujeli Latvijce

Slovenci so bili v prvem polčasu tekme v Latviji brezzobi, ritem tekme so diktirali domačini in na odmor odšli s prednostjo štirih golov (14:10). To pa je Vujovićeva četa z veliko boljšim vstopom v drugi polčas izničila v nekaj minutah. Po nekaj slabših minutah so Latvijci spet ušli na + 3, pa so jih Slovenci zopet ujeli. Tekma bo kot kaže napeta vse do konca.

Slovenska reprezentanca se je po štirih zmagah - dvakrat je premagala Nizozemsko, po enkrat pa Latvijo in Estonijo - že uvrstila na zaključni turnir stare celine, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem. Ne glede na to pa kvalifikacijski ciklus hoče končati na prvem mestu, v tem primeru bi bila v malce v privilegiranem položaju na žrebu skupin, ki bo 28. junija v avstrijski prestolnici.

Izbrance slovenskega selektorja Veselina Vujovića po današnjem obračunu v Valmieri v nedeljo, 16. junija, v Kopru čaka še zadnja kvalifikacijska tekma z zadnjeuvrščenimi Estonci.

Kvalifikacije za EP, skupina 4:

Lestvica:

Skupina 4 Sreda, 12. junij, ob 18.40:

Latvija - Slovenija



Nedelja, 16. junij, ob 18.00, Koper:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3. Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Boomhouwer 8, Jerry 6; Janc 9, Verdinek 4 Nedelja, 14. april, Celje:

Slovenija : Nizozemska 30:23 (16:11)

Zarabec 5, Poteko 4; Boomhouwer 6, Kooijman in Jerry po 4

Preberite še: