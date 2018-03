Krimovke zanesljivo prek Krke

1. SRL, 17. krog

Rokometašice Krima so v ponedeljek prvo mesto potrdile s suvereno zmago nad Krko. Članice Zagorja so že v soboto visoko, z 29:18 premagale Zelene doline Žalec, Celjanke pa so bile z 31:25 boljše od nasprotnic s Ptuja. Do zmag tudi Ajdovščina in Ljubljana.