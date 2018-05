Tomo Česen - živa #legenda, ki je pisala zgodovino svetovnega alpinizma

Slovenski alpinizem je edina športna disciplina, v kateri Slovenci že več kot 40 let krojijo svetovni vrh. Tomo Česen, rojen leta 1959 v Kranju, pa je eden tistih, ki je slovenski alpinizem zapisal visoko, tako visoko, kot ga ni še nihče poprej. V svoji relativno kratki alpinistični karieri je stal na vrhu malo časa, a dovolj dolgo, da so se njegova dejanja prelila v dediščino človeštva.

Tomo za svoj največji dosežek šteje to, da je na višini 8.300 metrov sam, potem ko sta s Borutom Bergantom osvojila 8505 metrov visok Jalung Kang in po tem, ko je Čita nekaj metrov pod vrhom vzela Himalaja, na minus 40 stopinjah Celzija noč preživel v bivaku. Tako blizu smrti se je zavedel, kako pomemben je vsak trenutek v življenju.

V kratkem sporočilnem filmu Tomo deli in opiše svoj pogled na življenje: "Včasih se stvari zdijo nemogoče. Včasih se jih ne da opisati z besedami. Včasih biješ boj, za katerega celo pomisliš, da si ga za vedno izgubil. Včasih se ne moreš nasloniti na nikogar, ostaneš sam. Ampak to te prisili, da iz sebe iztisneš tisto, kar si nikdar nisi mislil, da lahko.

In na vrhu? Ne gre za zmagoslavje. Občutek dosežka je minljiv. Gre za življenje, ki ostane. Po vseh naporih in bitkah se slej ko prej zaveš, da si lahko preprosto vesel, da sploh si. Biti prisoten tukaj in zdaj. To je legendarno."

Tomo pravi, da samo posamezni trenutki iz različnih doživetij tvorijo nikoli dovolj velike izkušnje. Danes uživa življenje. Najraje ga zanese v njemu tako ljube Dolomite. Njegove iskre hrepenenja še vedno tlijo vsak dan. Znova.

