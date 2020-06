Ta konec tedna bo v Ljubljani prva množična rekreativna prireditev

V petek in soboto, 5. in 6. junija bo v parku Tivoli potekala 12. izvedba dobrodelne tekaške prireditve Formaraton. Zaradi pandemije novega koronavirusa bo potekala nekoliko drugače kot običajno.

Na trasi bo lahko naenkrat največ 200 tekačev. Toliko jih namreč dovoljujejo nekoliko zrahljani ukrepi. Foto: Vid Ponikvar

En krog na Formaratonu bo dolg 1.936 metrov. Še vedno bo veljalo, da bo celoten izkupiček od prijave namenjen Ustanovi za pomoč otrokom z rakom, zmagovalec pa bo tisti, ki bo v določenem časovnem obdobju pretekel največ krogov. Bo pa zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, drugačen razpored tekmovanja.

Udeleženci bodo tekli v različnih terminih, in sicer po 200 tekačev naenkrat (pred rahljanjem ukrepov je bilo število omejeno na 50). Ko bo en tekmovalec prenehal s tekom, ga bo nadomestil naslednji tekač, je zapisano v razpisu Formaratona. Tako bodo lahko spoštovali smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Teklo se bo v petek in soboto, prijave samo še do četrtka

Prireditev bo potekala v petek in soboto, torej 5. in 6. junija v parku Tivoli, prijave (na spletni strani www.timingljubljana.si) pa so mogoče le še do četrtka, 4. junija, do 10. ure. Na kraju dogodka prijave ne bodo mogoče.

Foto: Vid Ponikvar