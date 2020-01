Spravite se v formo s Špelo Pretnar

Smučarska sezona je tu, smučišča pa so že polna smučarskih radosti željnih obiskovalcev. Poleg užitka prinaša smučanje tudi določeno tveganje, prioriteta vseh pa je, da bi v tem obdobju poročali o čim manj nesrečah na smučiščih. Za varnost niso dolžni poskrbeti le vzdrževalci, ampak tudi smučarji in deskarji sami. Prvi korak k varnemu spustu po belih strminah je zagotovo ustrezna fizična in kondicijska pripravljenost .

Da bo vaša smučarska sezona brezskrbna in brez nezaželenih poškodb, se morate nanjo ustrezno pripraviti.

Na srečo lahko to storite kar v toplem zavetju svojega doma. Kako? Tako, da vstopite v največjo slovensko spletno telovadnico Varuh zdravja, kjer se je mnogim trenerjem pridružila tudi Špela Pretnar, nekdanja vrhunska alpska smučarka in dobitnica malega kristalnega globusa v slalomu.

Prikazala bo učinkovite smučarske vaje za stabilizacijo in ravnotežje. Pridružite se ji in trenirajte tako kot profesionalni smučarji!

Vaje za stabilizacijo teže

Smo za trening? Kot primer navajamo enega izmed 15-minutnih smučarskih treningov s Špelo Pretnar, v katerem je poudarek na stabilizaciji teže in vajah za križne vezi. Edini pripomoček, ki ga potrebujete, je blazina oziroma mehka podloga.

Uvodoma se ogrejte na mestu, razgibajte roke, zavrtite boke, kolena in gležnje. Vsako izmed spodaj zapisanih vaj ponovite dvakrat. Med vajami, tako kot pri smučanju, ne pozabite na hidracijo.

1. Skok in pristanek na eni nogi

Na smučanju nas lahko marsikdaj zanese, takrat stabilizacijske vaje pridejo še kako prav in do izraza – tudi slednja.

Pri prvi vaji stopite na eno nogo in skočite naprej. Ni nujno, da je odriv močan, pomembna je predvsem stabilnost. Naredite po 5 do 8 ponovitev z levo in desno nogo.

Ko končate, stresite noge in si odpočite za okoli 30 sekund.

2. Smučarski počep na eni nogi

Pri smučanju se težišče smučarja konstantno premika. Pri drugi vaji stopite na eno nogo, drugo koleno pa rahlo pokrčite. Zaglejte se v eno točko. Roke v prvi fazi premaknite nad glavo, v drugi fazi pa se z njimi dotaknite tal. Pri tej vaji bodo največ delale stegenske mišice, zadnja loža, meča in spodnji del hrbtnih mišic.

3. Poskoki z leve na desno nogo

Naslednja vaja je dobra za krepitev križnih vezi, ki so pri smučanju seveda ključnega pomena.

Težo osredotočite na levo nogo, desno pa pomaknite nazaj, nato pa izvajajte preskoke z ene na drugo nogo. Bolj kot v višino izvajajte preskoke v daljino in pristajajte na prstih. Sprednja noga naj ima vedno večinsko težo.

4. Premik noge v štirih oseh

Pri četrti vaji se postavite na eno nogo, z drugo pa se premikajte v štirih oseh - naprej, nazaj, levo in desno. Tal se dotaknite le za vzorec, toliko, da ujamete ravnotežje.

Vzemite si tri minute odmora in vse štiri vaje ponovite.

Vstopite v največjo slovensko spletno telovadnico in si oglejte še druge posnetke ter nasvete.

Kaj vas čaka v spletni telovadnici?

V spletni telovadnici vas poleg vaj za smučanje čaka velika izbira preostalih vrhunskih spletnih vadb: od aerobike in vadb za hujšanje do joge in pilatesa ter vadb, prilagojenih za starejše in invalide. Dostop do knjižnice vseh preteklih vadb je neomejen, vadbeni program je prilagojen vašim potrebam in vadbenim ciljem, vse vadbe v spletni telovadnici Varuha zdravja so v slovenskem jeziku.

Ena izmed številnih prednosti, ki jih nudi spletna telovadnica Varuh zdravja, poleg ustrezne priprave na novo smučarsko sezono - in saj veste - zdravega duha v zdravem telesu, je tudi cenejša smučarska vozovnica.

Ne samo, da se boste s programom Varuh zdravje brezplačno pripravili na spust po belih strminah, tudi smučali boste lahko ceneje. Vsi zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja, lahko na Krvavcu, Mariborskem Pohorju in v Kranjski Gori izkoristite 15- ali 20-odstotni popust na redni cenik pri nakupu dnevne smučarske vozovnice.

Le varna smuka je užitek!

Poleg ustrezne priprave in opreme pa velja na smučiščih spoštovati oznake na smučarskih progah, ki so jih z namenom zagotavljanja varne uporabe naprav postavili upravitelji žičnic in drugih naprav. Vsak smučar je dolžan svoje smučanje prilagoditi svojemu znanju in sposobnostim, pri tem pa mora upoštevati tudi vremenske in druge razmere na smučišču. Smučajte le po označenih in urejenih progah, za hojo vselej uporabljajte le rob smučišča.

V zadnjih letih sta kljub različnim preventivnim akcijam na slovenskih smučiščih prav predrznost in neprevidnost številnih uporabnikov belih strmin vzrok za številne nesreče in poškodbe s hudimi posledicami, ki bi jih lahko preprečili povsem preprosto – s previdnostjo, strpnostjo in doslednim upoštevanjem pravil.

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je že leta 1967 oblikovala deset pravil vedenja na smučišču, ki so vključena tudi v slovenski zakon o varnosti na smučiščih. Pa jih poznate?