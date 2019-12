Ceneje do smučarske vozovnice

Z nižjimi temperaturami in snegom, ki nas je razveselil minuli konec tedna, se je tudi v naših krajih končno začela nova smučarska sezona. V Združenju slovenskih žičničarjev poudarjajo, da so slovenska smučišča na sezono pripravljena. Pa ste tudi vi? Še pred smuko se lahko kondicijsko pripravite v brezplačni spletni telovadnici Varuha zdravja in potrenirate z legendarno Špelo Pretnar. Spletna telovadnica Varuh zdravja sicer že beleži krepko več kot milijon ogledov videov ter še mnogo več pokurjenih kalorij.

Smučarske pripravljenosti namreč ne moremo pridobiti z dnevom ali dvema bolj počasne in previdne vožnje po smučišču. Tudi če vsak dan telovadite in tečete, smučanje zahteva še dodatno pripravo, ki prednostno vključuje predvsem vaje za kondicijo in eksplozivnost. Ne le za dober izkoristek denarja, ki ga odštejemo za smučarsko vozovnico, ampak tudi za preprečevanje poškodb. Slabo pripravljeni rekreativni smučarji se najpogosteje poškodujejo v drugem popoldnevu smučarskih počitnic. Temeljito izveden program treninga za smučanje je zagotovilo za varno in polno uživanje na strmini.

Poskrbeti morate, da bodo mišice navajene na podobne obremenitve, kot vas čakajo na smučarski progi. Poudarek naj bo na stegenskih in zadnjičnih mišicah, pa tudi na močnem trupu. Tako po vadbi kot po smučanju pa ne pozabite na raztezanje.

Vaje, ki vas bodo pripravile na smučanje Izpadni korak na mestu

Sonožni poskoki prek blazine

Izmeničen poskok prek dvignjene opore

Sonožen poskok na dvignjeno oporo

Počepi na prstih

Skoki iz počepa

Skleca s spuščeno oporo

Deska (plank pozicija)

Potrenirajte s Špelo Pretnar

Pri skrbi za redno gibanje nam je lahko v veliko pomoč spletna vadba. V Vzajemnini spletni telovadnici Varuh zdravja lahko najdete brezplačne vadbe za pripravo na smučanje, ki jih vodijo ena najboljših slovenskih smučark Špela Pretnar ter drugi priznani trenerji.

Špela je še vedno v odlični formi. Prikazala bo učinkovite vaje za vse aktivne smučarske navdušence, denimo učinkovite smučarske vaje za stabilizacijo in ravnotežje, ter kako se najbolje ogreti, preden se podate na smuči. Za trening boste potrebovali le blazino ali mehko podlago.

Do posnetkov, ki si jih lahko ogledate tudi za nazaj, imate po registraciji v sistem neomejen dostop; spremljate lahko tudi vadbe v živo. Poleg Špelinih videov z vajami za pripravo na smučanje oziroma zimske športe so v spletni telovadnici na voljo tudi splošna vadba, joga, pilates in aerobika.

Glavni prednosti spletne telovadnice varuhzdravja.si sta, da je na voljo 24 ur na dan in da ponuja brezplačne vadbe. Izkušeni vaditelji so pripravili nabor najbolj priljubljenih vadb za različno pripravljene posameznike, tako da si vrsto vadbe in težavnost lahko izberemo glede na svoje želje in sposobnosti. Dolžina posamezne vadbene enote je 15 minut, kar je ravno prav, da naredimo nekaj dobrega zase. Uporaba vadbenih programov ni omejena, lahko vadimo vsak dan, večkrat na dan.

Do ugodnejše smučarske vozovnice

Ena izmed številnih prednosti, ki jih nudi spletna telovadnica Varuh zdravja, poleg ustrezne priprave na novo smučarsko sezono - in saj veste - zdravega duha v zdravem telesu, je tudi cenejša smučarska vozovnica.

Ne samo, da se boste s programom Varuh zdravje brezplačno pripravili na spust po belih strminah, tudi smučali boste lahko ceneje. Vsi zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja, lahko na Krvavcu, Mariborskem Pohorju in v Kranjski Gori izkoristite 15- ali 20-odstotni popust na redni cenik pri nakupu dnevne smučarske vozovnice.