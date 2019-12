Najcenejši trening smučanja za novo sezono

Zima je pred vrati, smučarska sezona pa se je že začela. Da bo vaš spust po belih strminah brezskrben in brez nezaželenih poškodb, se morate nanj ustrezno pripraviti. Pri skrbi za redno gibanje ali pripravo za specifično športno aktivnost nam je lahko v veliko pomoč spletna vadba . Tudi z rednimi spletnimi treningi lahko dosežemo izvrstne rezultate, pa naj bo to boljša drža, ravnotežje, mišična moč, preoblikovanje telesa ali izboljšanje počutja.

Špela Pretnar, nekdanja vrhunska alpska smučarka in dobitnica malega kristalnega globusa v slalomu, vas vabi, da z njo potrenirate v spletni telovadnici varuhzdravja.si.

Potrebujemo le nekaj prostora, udobna oblačila in internetno povezavo ter napravo z zaslonom. Priporočamo vam prvo slovensko spletno telovadnico varuhzdravja.si, kjer so različne vadbene programe za vas pripravili izkušeni slovenski vaditelji. Tudi za smučanje.

Tako kot se upravljavci smučišč pripravljajo na zagon smučarskih naprav, se morate tudi vi pripraviti na užitke na snegu, ne glede na to, ali smučate, deskate ali tečete na smučeh. Tako si boste prihranite marsikatero nevšečnost, povezano z utrujenostjo, bolečinami v mišicah, sklepih ali morebitnimi poškodbami.

Na sneg s Špelo Pretnar

V spletni telovadnici Varuh zdravja se različnim vaditeljem pridružila tudi Špela Pretnar, nekdanja vrhunska alpska smučarka in dobitnica malega kristalnega globusa v slalomu. Špela Pretnar je ena najuspešnejših slovenskih alpskih smučark. V svetovnem pokalu je trinajstkrat stopila na oder za zmagovalke, od tega je šestkrat zmagala. V sezoni 1999/2000 je osvojila mali kristalni globus v specialnem slalomskem seštevku in je še vedno edina Slovenka s to lovoriko.

Špela je še vedno v odlični formi. Prikazala bo učinkovite vaje za vse aktivne smučarske navdušence, denimo učinkovite smučarske vaje za stabilizacijo in ravnotežje ter, kako se najbolje ogreti preden se podate na smuči. Za trening boste potrebovali le blazino ali mehko podlago.

Dobra priprava na smučarsko sezono vam bo prav gotovo polepšala trenutke na snegu.

Glavni prednosti spletne telovadnice varuhzdravja.si sta, da je na voljo 24 ur na dan in da ponuja brezplačne vadbe. Izkušeni vaditelji so pripravili nabor najbolj priljubljenih vadb za različno pripravljene posameznike, tako da si vrsto vadbe in težavnost lahko izberemo glede na svoje želje in sposobnosti. Dolžina posamezne vadbene enote je 15 minut, kar je ravno prav, da naredimo nekaj dobrega zase. Uporaba vadbenih programov ni omejena, lahko vadimo vsak dan, večkrat na dan.

Kondicija in še enkrat kondicija

Dobra kondicijska priprava je za začetek smučarske sezone izrednega pomena, saj bomo le tako ustrezno pripravljeni na zimske radosti. Prihranili si boste marsikatero nevšečnost, povezano z utrujenostjo, bolečinami v mišicah in sklepih ali drugimi morebitnimi poškodbami

Statistični podatki kažejo, da so poškodbe na smučišču najpogostejše drugi dan počitnic, natančneje v popoldanskem času. Pri slabo natreniranem rekreativnem smučarju ravno v tem času nastopi utrujenost, s tem pa obstaja večja verjetnost, da se bo poškodoval, saj učinka dvodnevnega 'treniranja' takrat še ni čutiti. To tudi nakazuje, kako pomembna je kondicijska priprava na napore, ki nas čakajo med smuko. Pridobite jo z aerobnimi dejavnostmi, omogočila pa vam bo, da boste lahko dlje časa preživeli na smučišču, da boste smučali tehnično pravilno in z užitkom.

Registrirajte se v spletno telovadnico varuh zdravja.si in si zagotovite neomejen dostop do vadb v živo in posnetkov treningov, ki jih vodijo vrhunski inštruktorji. Za vadbe ne potrebujete nobene fitnes opreme ali športnih pripomočkov.

Trening, ki se mu posvečate pred začetkom zimske sezone, naj bo usmerjen v krepitev mišic, zlasti mišic nog. V ospredju naj bo funkcionalnost vaj, ki jih boste izvajali. Skoraj nobena zimska aktivnost se namreč ne izvaja sede, gibanje pa poteka skozi več sklopov. Zimske aktivnosti se izvajajo v okoliščinah, kjer stabilnost in ravnotežje ovirajo zunanji dejavniki, zato je ohranjanje ravnotežja na smučeh izrednega pomena. Prav tako je pomembno, da ste agilni, eksplozivni in gibljivi.

Zaradi sil, ki pri smučanju in deskanju delujejo na kolenski sklep, je za stabilizacijo tega pomembno, da imate močne sprednje stegenske mišice (quadriceps), mišice zadnje stegenske lože (hamstrings) ter zadnjične mišice (gluteus).