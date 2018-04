Pozor: globalna prireditev drugače, kot smo je vajeni; na dveh lokacijah z aplikacijo

5. Wings For Life World Run

Globalna tekaška prireditev Wings For Life World Run, ki bo 6. maja 2018 ob 13. uri na sporedu petič, na slovenskih tleh dobiva drugačno podobo. Klasičnega tekaškega dogodka z zasledovalnimi vozili, ki s prehitevanjem končujejo tek udeležencev, letos ne bo, bosta pa na sporedu dva teka z aplikacijo, in sicer na Brdu pri Kranju in v Mariboru.

Letos v Sloveniji ne bo klasičnega teka Wings For Life, ampak bodo udelećenci tekli z aplikacijo. Takšna organizirana dogodka bosta dva, in sicer na Brdu pri Kranju in v Mariboru, tečete pa lahko tudi sami. V trenutku, ko vas bo virtualno vozilo prehitelo, boste na telefonu dobili jasen signal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lokacije tekaške prireditve Wings For Life World Run, ki poziva h globalnemu gibanju Tečemo za tiste, ki tega ne morejo, in z izkupičkom štartnin financira fundacijo, ki se ukvarja z iskanjem ustreznega zdravljenja poškodb hrbtenjače, se vsako leto nekoliko spreminjajo. Vse več je organiziranih tekov z aplikacijami.

Borut Pahor je redni udeleženec teka Wings For Life.

Organizirana sta dva teka z aplikacijo

Ljubljane, ki je tek organizirala v prejšnjih štirih letih, tokrat ni na seznamu uradnih tekov, bo pa v Sloveniji organiziran tek z aplikacijo. Zdaj sta znani tudi lokaciji, kjer bodo izvedli organiziran tek z aplikacijo, in sicer bo to na Brdu pri Kranju in v Mariboru. Štart bo pred kinocentrom Maribox, trasa pa bo tekače vodila ob reki Dravi in čez Studenško brv.

Najbližje Sloveniji bo tek Wings For Life na način, kot so ga bili slovenski tekači vajeni v prejšnjih letih, organiziran v Zadru in na Dunaju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako sploh poteka tek z aplikacijo? Aplikacijo si lahko na mobitel ali iPad naložite na spletni strani www.wingsforlifeworldrun.com/app, ustvarite uporabniški račun in se prijavite na tekmovanje. Ko je postopek končan, se lahko prijavite tudi na enega od razpoložljivih organiziranih tekov v okviru aplikacije. Aplikacijo lahko uporabite tudi za trening "bežanja" pred virtualnim zasledovalnim vozilom. Aplikacija omogoča, da boste 6. maja, ko bo tek na sporedu po vsem svetu, tekli istočasno kot vsi drugi. Tako kot na klasičnem teku Wings for Life boste tudi na teku z aplikacijo "tekli" pred virtualnim zasledovalnim vozilom. Ko vas bo to prehitelo, vam bo aplikacija poslala jasen signal. Ne glede na to, ali ste si izbrali povsem svojo traso za tek z aplikacijo ali ste se pridružili organiziranemu teku v okviru aplikacije, bo vaše ime izpisano na globalni razvrstitveni lestvici.



Zmagovalci lokalnih tekov bodo tudi letos za nagrado izbirali lokacijo, kjer bodo tekli prihodnje leto. Lanska zmagovalka slovenskega dela teka Wings For Life World Run Eva Zorman (pretekla je 40 kilometrov), ki je bila v nedeljo na polmaratonski razdalji Istrskega maratona druga, si je izbrala tek v Riu de Janeiru.



V moški konkurenci je slavil ruski tekač Ivan Motorin, ki je pred zasledovalnim vozilom bežal kar 62 kilometrov.

Na slovenskem delu teka Wings For Life je lani v ženski konkurenci zmagala (to pomeni, da je najdlje bežala pred zasledovalnim vozilom) Eva Zorman, ki je za nagrado lahko izbrala tek na lokaciji po lastnem izboru. Letos bo tako tekla v Braziliji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zakaj v Ljubljani letos ne bo klasičnega teka?

Organizatorji so nam sporočili, da je razlog za spremembo, torej ukinitev klasičnega in uvedbo teka z aplikacijo, želja po dodatni razširitvi sporočila kampanje.

"Globalno gibanje za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače raste in menimo, da je pomembno narediti tek Wings for Life World Run še bolj dostopen. Da bi bil dogodek na voljo na čim več lokacijah, v ospredje postavljamo aplikacijo Wings for Life World Run," sporočajo.

Aplikacija tekačem omogoča, da tečejo po svoji trasi ali trasi v okviru organiziranega teka z aplikacijo. Hkrati tekmujejo ob istem času kot vsi preostali in "bežijo" pred zasledovalnim vozilom, kot je na Wingsih redna praksa, s to razliko, da jih bo tokrat preganjalo virtualno zasledovalno vozilo.

Wingsi na klasični način: Zadar ali Dunaj?

Klasično tekaško prireditev Wings For Life World Run bodo letos izvedli v Zadru in na Dunaju.

Celotni izkupiček, zbran s štartninami (štartnino je treba plačati tudi za tek z aplikacijo), bo tudi letos namenjen fundaciji Wings for Life, ki se ukvarja z raziskovanjem načina za zdravljenje poškodb hrbtenjače.