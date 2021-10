Slovenski judoistki ujel francoski postavnež

Pri vrhunskih športnikih imajo pomembno in veliko vlogo tudi logistika, mobilnost in jekleni konjički. Kaja Kajzer in Andreja Leški na mobilnih poteh v avtomobilu - pa naj gre za prevoze na treninge, priprave, tekme ali vsakodnevne poti, preživita veliko časa, zato je pomembno, da so vozila zanesljiva ter da se v njih počutijo udobno in varno. Treba je imeti takšna, ki služijo vozniku, ne pa obratno. Tako kot udobno vozilo je ključnega pomena tudi vrhunska prodajno-servisna podpora, ki športnike vsaj malo razbremeni ter jim omogoča, da se lahko osredotočijo "le" na tisto, v čemer so najboljši. Tako kot v svojem v športu tudi na drugih področjih življenja Kaja Kajzer in Andreja Leški ničesar ne prepuščata naključjem, zato sta vso ostalo podporo v zvezi z jeklenim konjičkom prepustili uveljavljenemu podjetju Regia Group.

Kaja in Andreja sta bili zelo zadovoljni, ker sta lahko na istem mestu v Regia Centru Moste hitro in ugodno uredili tudi zavarovanje in registracijo za njuna nova avtomobila.