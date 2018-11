Razveseljiv napredek v zvezi z raziskavami hrbtenjače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Wings for Life

Foto: Wings for Life

V okviru fundacije Wings for Life je prišlo do velikega napredka pri raziskavah hrbtenjače. Trije pacienti, ki so pred leti utrpeli težje poškodbe vratne hrbtenice, lahko sedaj hodijo s pomočjo palice ali hodulje, zahvaljujoč novim metodam rehabilitacije, ki vključujejo ciljano stimulacijo hrbtenjače s pomočjo električnih impulzov in vaje z uporabo pomagal za razbremenitev telesne mase.

Vsi trije pacienti so znatno izboljšali svojo zmožnost premikanja in nadzorovanja mišic v zgolj petih mesecih. Hkrati je pa zelo spodbudna tudi ugotovitev, da so se njihove izboljšane motorične funkcije nadaljevale tudi po izklopu električne stimulacije.

Video o študiji:

Maja ponovno za tiste, ki ne morejo teči

Šesta izvedba teka Wings for Life World Run bo potekala v nedeljo, 5. maja 2019, po vsem svetu, sto odstotkov zbranih startnin in donacij pa bo namenjenih fundaciji Wings for Life, ki poleg klinične študije STIMO financira še na desetine najsodobnejših kliničnih raziskav.