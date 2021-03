Pet očitnih prednosti grass-fed proteinov

Oglasno sporočilo

Se tudi ti že celo večnost trudiš, da bi dosegel svoje optimalno počutje? Da bi z redno vadbo in dodatki končno imel izklesano telo? Beljakovinski dodatki že dolgo veljajo za ključ do uspeha, ampak niso vsi dodatki tudi zdravi za telo. Sliši se kot protislovje, a to dejansko ni.

Proteinski dodatki se pridobivajo iz mleka, najpogosteje kravjega. In prav v načinu kravjega življenja je ključ do uspeha tvoje zdrave diete. Če so krave imele srečno pašno življenje, bodo proteini, pridobljeni iz njihovega mleka, učinkovali ter na dolgi rok podpirali tvojo pot do zdravega in čvrstega telesa.

Kratka zgodovina grass-fed goveda

Če ste bili rojeni pred letom 1940, se še spomnite časov, ko še ni bilo grass-fed dileme. Vse govedo je bilo namreč pašno ali pa krmljeno s senom. Druga svetovna vojna je spremenila marsikaj.

Zaradi velikega povpraševanja po mesu in mlečnih izdelkih se je začela intenzivna živinoreja. Prosta reja je postala redkost, krmila iz koruze, žitaric in hormonskih dodatkov pa so nadomestila travo, ki je naravna dieta vsega goveda. Strategija, ki je sicer donosna za kmetovalce, ima dolgoročne posledice na zdravje živali in vseh potrošnikov.

Poznati izvor je pomembneje kot kadarkoli prej

Ozaveščen potrošnik se ne vpraša več, ali je bio ali ni, ampak ga zanima točen izvor njegove hrane in prehranskih dopolnil. Ni namreč dovolj, da jemljemo vitamine, minerale in beljakovine. Če ne poznamo njihovega izvora, lahko svojemu telesu naredimo veliko več škode kot koristi.

Te torej zanima, od kod prihajajo tvoji proteinski dodatki?

Hranilna vrednost mleka zdravih krav pašne reje je bistveno višja kot pri kravah, ki so krmljene z zrnjem. Hranjenje izključno s travo ima več prednosti tudi za živali, saj jim zagotavlja koristne bakterije. In še, prosto pašno govedo ni krmljeno s hormoni.

Zakaj bi torej zapravljal denar za beljakovinske dodatke, če niso iz mleka grass-fed krav?

Prednosti grass-fed proteinov iz sirotke pred običajnimi

S prehrambnimi dodatki želimo telesu pomagati v top formo. Beljakovine tvojemu telesu pomagajo topiti maščobe in zagotavljajo hrano mišicam, a ta mora biti vrhunske kakovosti. Tukaj je pet tehtnih razlogov, zakaj moraš biti pozoren na izvor mleka, ki je osnova tvojih kupljenih proteinov.

#1 Večja vsebnost maščob omega-3 in vitamina D

V grass-fed proteinih je veliko več hranil kot v sirotkinih beljakovinah iz hlevske reje. Mleko krav pašne reje je namreč bolj bogato z maščobami omega-3, ki ohranjajo zdravo srce in zmanjšujejo vnetja, več pa je tudi vitamina D, ki krepi razpoloženje. Če svojemu telesu privoščiš le najboljše, potem odločitev pri naslednjem nakupu ne bo težka.

#2 Grass-fed protein ne vsebuje slabih sestavin

Če si kdaj povohal mleko krave s planin in mleko krave, ki še nikoli ni zapustila hleva, potem veš, o čem govorimo. Krave, ki niso bile v stiku s sojo, glutenskimi živili, hormoni in genetsko spremenjenimi žitaricami GSO, nam dajejo bistveno bolj zdravo in dišeče mleko. Ker so proteini narejeni iz mlečne sirotke, je pomembno, da je osnovno mleko čim bolj zdravo.

Pred nakupom proteinov vedno preveri deklaracijo in izdelek nemudoma izloči, če je na njem kopica slabih sestavin! Dejstvo je, da se bodo strupi iz mleka prenesli tudi v beljakovinski izdelek.

#3 Spodbuda za imunski sistem

V času epidemije se vsi zavedamo, da je imunski sistem naša najboljša obramba. Si vedel, da mleko, pridelano po grass-fed standardih, spodbuja imunski sistem? To je pomembna informacija za vse, ki veliko pozornosti namenimo naravni obrambi telesa. Boljša bo naša obramba, manj bo tečnih in težkih pobiranj po bolezni.

Grass-fed proteini imajo več lactoferrina, lysozyma in beta-lactoglobulina. Vse to deluje protivnetno, znižuje krvni pritisk in - kar je zelo pomembno - znižuje raven holesterola.

#4 Brez sledi antibiotikov

Bi pil mleko krav, ki so jih intenzivno zdravili z antibiotiki? Verjetno bi vsak odgovori, da ne. Enako velja za proteine. Ne želimo si narediti napitka iz sestavin, ki so bile pridobljene iz oporečnega mleka.

Grass-fed proteini so brez antibiotikov. Mleko, iz katerega nastaja sirotka, je pridobljeno od krav, ki se prosto pasejo v manjših čredah. Ko krava zboli, jo ločijo od črede, njeno mleko pa se izloči. Čeprav se to zdi samoumevno, to ni vedno praksa.

#5 Vsestranska uporabnost

Velika prednost grass-fed proteinov je njihova vsestranskost. So odličen regeneracijski napitek po vadbi. Zaradi višja vsebnosti maščobne kisline CLA pa so popoln nadomestek za obrok, če želimo spremeniti postavo, saj dokazano pomagajo pri izgubi telesne maščobe.

Skupina prehrambnih strokovnjakov je razvila sirotkine beljakovine najvišje grass-fed kakovosti, ki so na voljo tudi v Sloveniji. Golden TREE Grass Fed Whey Protein so bogat vir mikrohranil in popoln vir esencialnih aminokislin. To je kombinacija, ki podpira izgubo telesne maščobe in rast mišične mase ter vrhunsko krepi tvoj imunski sistem.

Zakaj so sirotkini proteini pomembni za telo?

Veliko smo povedali o prednostih grass-fed proteinov pred običajnimi proteini, da bi se v prihodnje izognili dilemam pri nakupu. Ampak poglejmo še, kako lahko proteini spremenijo naše telo in počutje.

Če si kdaj iskal rešitev za porabo odvečnih maščob, tistih nadlog, ki se kljub vadbi kopičijo, si verjetno naletel na sirotko. Sirotka je priporočljiva za vse, ki želijo izboljšati mišični tonus in se znebiti ohlapne postave. Če ti je pri dvajsetih še uspevalo vzdrževati lepo oblikovano postavo z občasno vadbo, po tridesetem letu to ni več mogoče.

Sirotka oziroma sirotkini proteini so idealna rešitev za:

optimalno okrevanje po telesni vadbi,

želeno izgubo telesne maščobe,

protivnetno zaščito telesa,

vnos potrebnih aminokislin in

krepitev imunskega sistema.

Pozabljen zdravilni napitek iz antike

Sirotka je preprosta rešitev, ki smo jo imeli ves čas pred nosom.

Nastane kot stranski produkt med sirjenjem mleka. V mleko se dodajo mlečnokislinski organizmi, ki mleko sesirijo. Del se strjuje v sir, drug del, ki je bogat z beljakovinami, pa ostane v tekočini, ki jo poznamo kot sirotka.

Sirotka je veljala za zdravilni napitek že v antiki, ko je o njej pisal Hipokrat. A čeprav je že dolgo poznana kot vir zdravja, se danes veliko sirotke še vedno zavrže. Prehrambna industrija se šele počasi prebuja, ko se znova vračamo k primarnim živilom in obogatenim dodatkom iz njih.

Velika prednost grass-fed sirotkinih proteinov po vadbi

Če si se kadarkoli poglobil v proteinske dodatke, potem veš, da so bistvenega pomena za regeneracijo. Pri vsaki vadbi so tvoje mišice pod stresom in podvržene mikropoškodbam, kar je povsem običajno, saj prek mikropoškodb in regeneracije pride do postopne rasti mišične mase.

Za regeneracijo pa ni dovolj voda. Po vadbi so mišice lačne in potrebujejo hrano za celjenje in rast. Proteini iz sirotke so optimalna hrana za telo, saj jih bodo mišice nemudoma porabile. Paziti moraš le, da jih absorbiraš prve pol ure po končani vadbi.

Grass-fed proteini so iz kontroliranega izvora živali proste reje, zato veš, da mišicam ne dovajaš nevarnih snovi, kot so sledi antibiotikov in hormonov. Bolj ko je čista esenca beljakovin, hitrejši bo učinek teh na tvoje telo.

Super proteini iz kontrolirane pašne reje Golden TREE Grass Fed Whey je izjemno učinkovito orodje pri oblikovanju postave in v boju proti odvečnim kilogramom. To je oblika super proteinov iz 100-odstotno naravne sirotkine beljakovine, pridobljene iz kravjega mleka pod strogimi grass-fed pogoji pridelave. Proteini iz najkakovostnejše sirotke prinašajo številne prednosti, saj imajo višjo vsebnost maščob omega-3 in antioksidantov, več vitaminov A in D, višjo vsebnost maščobnih kislin CLA, ki topijo telesno maščobo. So učinkovita podpora imunskemu sistemu in pomagajo pri rasti mišične mase. Grass Fed Whey je brez sladil, dodali smo mu le naravne arome (vanilja, čokolada, mango ali kokos) in prah mletih listov stevije.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.