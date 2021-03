Od prehrane do različnih vadb - spremljajte prvi virtualni športni festival pri nas

Oglasno sporočilo

Ste že slišali za Deželo športa in zdravja? Dežela športa in zdravja je prvi virtualni športni festival v Sloveniji, ki je revolucioniral online vadbe!

V časih, ko smo zaradi okoliščin primorani svoje življenje močno omejiti, nam dokazano depresivne misli, neprespane noči in anksioznost lahko pomaga prebroditi zdrav in aktiven življenjski slog. Pojem, ki je sicer tako širok, da mnogi ne vedo, kaj pravzaprav obsega in kako to stanje doseči.

Ne glede na trenutno epidemiološko situacijo in veljavne omejitvene ukrepe obstajajo številni načini, s pomočjo katerih svoje počutje lahko bistveno izboljšamo. Na žalost pa iskanje informacij in izdelava konkretnega načrta, kako v svoje življenje tovrstne navade vnesti, mnoge izmed nas že na začetku odvrneta od dejanske uresničitve. Vsi se spopadamo z dilemami, katera vrsta vadbe nam najbolj ustreza, kateri prehranski režim ubrati, zaupati osebnemu trenerju ali se sami lotiti vadbe … Dejstvo je, da tovrstne odločitve niso preproste, zato smo zbrali nekaj idej, kako se tega pravzaprav lotiti.

Na spletu obstaja veliko online programov vadb, ki pa so večinoma osredotočene na določene vrste vadb. Mladi ustvarjalci iz Celja so ustvarili revolucionarno platformo Rewolu, ki podpira unikatno izvedbo online dogodkov. Ustvarili so prvi športni festival v Sloveniji - Deželo športa in zdravja.

K sodelovanju so povabili pet strokovnjakov z namenom celostnega pristopa k zdravemu življenjskemu slogu. V virtualni Deželi športa in zdravja vas tako trenirajo:

Jan Kovačič, ki vodi funkcionalno vadbo za moške,

Patricia Pangeršič, ki vodi funkcionalno vadbo za ženske,

Manca Šepetavc, ki vodi kardio kotiček za ženske in moške,

Tinkara Končar, ki vodi joga kotiček,

nutricionist Jernej Ogrin, ki vodi prehranski kotiček.

Dežela športa in zdravja je dostopna prek namiznih in prenosnih računalnikov (www.dezelasporta.si), prav tako pa vsi uporabniki lahko dostopajo do vsebin prek mobilne aplikacije (na voljo na Google Play in App Store).

"SNEAK PEAK" V VSEBINE DEŽELE ŠPORTA IN ZDRAVJA

TOP 3 nasveti prehranskega strokovnjaka Jerneja Ogrina

Jernej Ogrin v Deželi športa in zdravja vodi postajo, v kateri se uporabniki spoznajo z vsemi ključnimi informacijami o prehrani, ki jih vsak posameznik mora poznati. Cilj tega je, da si s predanim znanjem uporabniki lahko brez težav sami uravnajo zdrave prehranjevalne navade.

Jernej za bralce Siol.net že danes razkriva top tri prehranske nasvete, ki jih mora poznati vsak posameznik.

1. Za osnovo svoje prehrane izbirajte osnovna, minimalno predelana živila, kot so sadje in zelenjava, ribe in pusti kosi mesa, manj mastni mlečni izdelki ter polnovredna žita in stročnice. Ta živila so ponavadi hranilno bogatejša in veliko bolj nasitna od predelanih alternativ. Če pogosteje izbirate manj predelana živila in če na njih temeljijo vaši obroki, je večja verjetnost, da telesu zagotovite več nujno potrebnih hranil, obenem pa si povečate verjetnost, da ostanete znotraj svojih energijskih potreb.

2. Upoštevajte občutke lakote in sitosti

Lakota in sitost sta dva izmed osnovnih občutkov, ki jih vaše telo zaznava. Smiselno ju je upoštevati, saj sta pogosto dobra regulatorja za količino vnesene hrane. Moderni ljudje pogosto ne vemo, ali jemo iz lakote, navade, zunanjih dejavnikov ali česa drugega. Jejte takrat, ko ste lačni, vnos hrane pa prekinite, ko lakote ne čutite več – ne takrat, ko ste že preveč siti in ko pokate po šivih.

3. Izogibajte se ekstremov

Različne ekstremne diete, ki močno omejijo izbor živil in vam obljubljajo izgubo velike količine kilogramov v zelo kratkem času, so za vaše psihično in fizično zdravje lahko prej škodljive kot koristne. Ekstremni pristopi pogosto tudi niso dolgoročno vzdržni, zato verjetno niso najboljša izbira. Raje izberite bolj zmeren pristop, saj obstaja velika verjetnost, da vas bo ta pripeljal do bolj vzdržnih rezultatov z manj napora.

