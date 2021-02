S sproščanjem ukrepov so tudi na slovenskih smučiščih nekoliko lažje zadihali. Velike upe polagajo v znova dovoljeno prehajanje občinskih meja in šolske počitnice. Ta teden bodo počitnikovali šolarji iz vzhodne Slovenije, prihodnji teden bo na vrsti zahodni del države. Spet so zaživele šole smučanja, izposoja smuči in servis, še vedno pa je obvezno testiranje na novi koronavirus, test po novem velja kar teden dni.

Z delno sprostitvijo ukrepov, ki jih prinaša prehod Slovenije v oranžno fazo, so se nekoliko omehčali tudi ukrepi na smučiščih. Od danes naprej bo za uporabo žičniških naprav dovolj negativni test na novi koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni (do zdaj ni smel biti starejši od 24 ur).

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poleg smučarjev, ki bodo želeli uporabljati žičniške naprave, bo moralo imeti negativni test, ki ni starejši od sedmih dni, tudi osebje na smučišču, ki je v neposrednem stiku z uporabniki. Nekatera smučišča imajo testiranje organizirano na vstopnih točkah na smučišče, na drugih vas bodo usmerili v bližnje zdravstvene domove.

Otroci do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev testa ne potrebujejo. Enako velja za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Tistim, ki so covid-19 že preboleli ali so se proti bolezni cepili, se pol leta ne bo treba testirati, upravičeni bodo do zdravniškega potrdila.

Foto: Getty Images

Delno sprostitev ukrepov so pozdravili tudi na smučiščih, kjer so se že angažirali in bodo skušali vsaj malo ublažiti finančni izpad v tej zimi. Ponujajo tudi različne popuste in pakete za družine.

Obratujejo skoraj vsa slovenska smučišča, od danes naprej lahko smučarji smučajo povsod, ne glede na statistično regijo, iz katere prihajajo.

Namestitvene kapacitete so še vedno zaprte, v gostinskih objektih je možen le prevzem hrane in pijače, ne pa tudi posedanje in uživanje na soncu.

Gostinski lokali so še vedno odprti samo za osebni prevzem hrane in pijače. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Seznam smučišč in njihovo obratovanje:

Vogel - na Voglu imajo do 270 centimetrov snega. Gondola vozi od osme do 18. ure, obratuje večina žičniških naprav, odprta je tudi proga Žagarjev graben. Hitro testiranje je mogoče v domu Janka Ažmana v Bohinjski Bistrici ob ponedeljkih in sredah, od osme do devete ure, ter ob petkih, sobotah in nedeljah med sedmo in deseto uro.

Kranjska Gora – V Kranjski Gori imajo do 60 centimetrov snega. Med tednom deluje vlečnica Mojca 2 in sedežnica Dolenčev rut, med vikendi pa še Mojca 1, Kekec in Vitranc 1. Hitro testiranje je v določenih dneh možno kar na smučišču (informacijo preverite na njihovi spletni strani, kjer lahko kupite tudi smučarsko vozovnico, ki jo prevzamete s QR kodo na avtomatu poleg blagajne). Cena testa je 15 evrov.

Krvavec - na Krvavcu imajo do 15 centimetrov snega. Obratuje večina naprav, med konci tedna tudi Zvoh. Organizirajo tudi nočno sankanje - ob torkih, petkih in sobotah od 16.30 do 19. ure -, ki bo v času počitnic za otroke v spremstvu ene odrasle osebe za polovico ceneje.

Mariborsko Pohorje. Foto: Nina Kurnik (www.slovenia.info) Rogla - na Rogli imajo do 100 centimetrov naravnega in tehničnega snega. Obratuje večina naprav, urejene so tudi tekaške proge, potekala bo tudi nočna smuka.

V času počitnic, do vključno 21. februarja, bo na Rogli vsak dan med osmo in 11. uro možno tudi brezplačno testiranje na novi koronavirus.

Mariborsko Pohorje - na Snežnem stadionu bo od danes naprej do vključno sobote med 17.30 in 20.30 možna nočna smuka. V tem času bosta v pogonu sedežnica Radvanje in trak Arena, ki bo za najmlajše obiskovalce na voljo tudi med deseto in 17. uro.

Do konca šolskih počitnic bo na relaciji med Bellevuejem in Arehom vozil smučarski avtobus, prevoz bo za smučarje brezplačen. Testiranje na novi koronavirus bo ob spodnji postaji gondole ta teden potekalo še v sredo, v soboto pa bo možno tudi na zgornji postaji gondole.

Velika planina - smučišče Velika planina bo v času šolskih počitnic obratovalo tudi med tednom. Nihalka vozi med 8.30 in 17. uro, obratujeta še sedežnica Šimnovec in vlečnica Jurček, medtem ko bo vlečnica Zeleni rob predvidoma do četrtka zaprta. Test je možno opraviti na blagajni nihalke in sicer vsak dan od osme do 12. ure.

Soriška planina - smučišče Soriška planina obratuje vsak dan od devete do 16. ure. Brezplačno testiranje na novi koronavirus je na voljo v Železnikih (kontejner pred Zdravstvenim domom) od 7.30 do 11. ure in v Bohinjski Bistrici od sedme do desete ure. Urejene so tudi proge za sankanje in tek na smučeh.

Smučišče na Golteh je odprto med 9. in 16. uro, če bo interes smučarjev večji, bodo termin obratovanja še podaljšali.

Golte - smučišče Golte obratuje med deveto in 16. uro, če bo treba, bodo obratovalni čas prilagodili potrebam smučarjev. Testiranje poteka na spodnji postaji nihalke v Žekovcu ob petkih, sobotah in nedeljah med 7.30 in 12. uro, če bo povpraševanje, ga bodo skušali zagotoviti tudi med tednom. Nihalka vozi med osmo in 17. uro.

Kope - na Kopah, kjer imajo do 80 centimetrov snega, obratuje večina žičniških naprav. Dnevna smuka je možna od devete do 16. ure, nočna pa med 18.00 in 20.30. Brezplačno testiranje je možno vsak dan od osme do 12. ure na vstopni točki Pungart.⁠

Kanin - na Kaninu, kjer je več kot šest metrov snega, proge še urejajo, smučišče pa bodo odprli v prihodnjih dneh.

Kanin je za zdaj še zaprt, a naj bi tudi tam v kratkem pognali vse naprave. Foto: Ana Kovač