Mlekarna Celeia predstavlja prvi Družinski dan s trail tekom Zelene Doline. V čudoviti idili na Golteh bodo s svojo zgodbo Ker smo si blizu prvič povezali slovenske družine in ljubitelje vedno bolj razširjene oblike rekreacije – trail teka. Tekači se bodo lahko preizkusili na tekmovanju po dveh začrtanih višinskih trasah, družine pa bodo uživale v številnih animacijskih dogajanjih, glasbi s Čuki in pohodu po Golteh. Za prve prijavljene družine in prvih 200 tekačev pripravljajo posebna presenečenja.

Mlekarna Celeia je lani predstavila novo zgodbo Ker smo si blizu, v okviru katere sporoča različne oblike bližine, ki jo ustvarja s svojimi kmeti – dobavitelji mleka, poslovnimi partnerji, kupci in zaposlenimi.

Prav to je bilo tudi vodilo pri ustvarjanju edinstvenega dogodka za družine in tekače iz vse Slovenije: "Zelene Doline pripravljamo dogodek, ki bo tako družinam kot posameznikom ponudil idiličen dan v objemu narave, trail tek, sproščeno zabavo ter druženje ob dobri glasbi, za katero bo poskrbela skupina Čuki. Vse aktivnosti povezuje naš prvi Družinski dan s 1. trail tekom Zelene Doline na Golteh, ki nudijo idealno prizorišče za uresničitev naše ideje," pojasnjuje vodja projekta Neli Koren iz Mlekarne Celeia in vabi k prijavi na spletni strani, saj prve prijavljene družine in prvih 200 tekačev čakajo posebna presenečenja.

Foto: Mlekarna Celeia

Na prvem Družinskem dnevu s 1. trail tekom Zelene Doline bodo uživale družine, posamezniki in rekreativni trail tekači iz vse Slovenije. Zanje bosta skrbno začrtani dve višinski trail trasi, ki jih bosta popeljali po naravnih lepotah krajinskega parka Golte. Nepozaben dan bodo Zelene Doline v sodelovanju s sponzorji in hotelom Montis pričarale tudi drugim udeležencem. Družine in otroci se bodo lahko na idiličnih poteh preizkusili v iskanju zaklada, se podali na pohod, uživali v adrenalinskem parku ali v mnogih drugih rekreacijskih aktivnostih. Poskrbljeno bo tudi za številne animacije za najmlajše, dogajanje pa bo vsem generacijam obiskovalcev dodatno popestrila znana slovenska glasbena skupina Čuki.

Obeta se nepozaben dogodek, ki bo v objemu narave letos prvič združil vse generacije in rekreativne navdušence. "Blagovna znamka Zelene doline je znamka bližine s tradicijo, naravo, z ljudmi. Ker smo v preteklosti že organizirali dogodke za javnost, ki so postali tradicionalni in med ljudmi izjemno priljubljeni, smo se odločili, da po vseh letih koncept dogajanja nekoliko prilagodimo zaradi identitete blagovne znamke. Upamo, da bo tudi ta dogodek postal tradicionalen in da bo tako posameznike kot družine iz vse Slovenije tudi naslednja leta vodil na prijetno druženje na enako lokacijo," povzema Vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur.