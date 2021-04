Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka, 12. aprila, ko se bodo sprostili številni ukrepi, namenjeni zmanjšanju širjenja epidemije, se bodo spet lahko odprla slovenska smučišča. Obratovali bodo na Krvavcu in na Mariborskem Pohorju, na Voglu bo obratovalni čas odvisen od vremenskih razmer, Kanin pa bo spet odprt ob koncu tedna. Kako bo s testiranjem?

Po 11 dneh zaprtja se s ponedeljkom, 12. aprila, spet odpirajo slovenska smučišča. Ker smo že krepko zakorakali v pomlad, bodo obratovali samo na Krvavcu, Kaninu, Voglu in na Mariborskem Pohorju.

Kar zadeva testiranje na novi koronavirus, veljajo enaki pogoji kot pred zaprtjem. Smučarji morajo torej priskrbeti največ teden dni star negativen test na covid-19, dokazilo o preboleli bolezni ali cepljenju.

Vogel

Na Voglu, kjer imajo še vedno zajetno snežno odejo (240 centimetrov), bo obratovanje smučišča odvisno od vremenskih razmer, načrtujejo pa, da bo smuka možna vse do konca prvomajskih praznikov. Za dnevno karto za odraslo osebo bo treba odšteti dobrih 25 evrov.

Krvavec

Smuka bo od jutri naprej spet možna tudi na Krvavcu. Krožna kabinska žičnica bo obratovala od 7.30 do 15.30, ostale žičniške naprave pa od 7.45 do 13.00. Za dnevno odraslo smučarsko vozovnico bo potrebno odšteti 25 evrov.

Mariborsko Pohorje

Smuka bo od ponedeljka možna tudi na Mariborskem Pohorju. Med 8. in 15. uro bo odprta proga Cojzarica, pognali pa bodo tudi krožno-kabinsko žičnico, ki bo vozila vsako polno uro med 7. in 18. uro.

Za dnevno vozovnico za vse smučarje ne glede na starost bo treba odšteti deset evrov, veljale pa bodo tudi nove sezonske smučarske vozovnice (2021/2022).

Proga naj bi ostala odprta do nedelje, 18. aprila.

Dostop do smučišča bo mogoč z avtomobili po cesti proti zgornji postaji vlečnic, smučarski avtobus med Bellevuejem in Arehom pa ne bo vozil, so sporočili iz podjetja Marprom.

Kanin

Foto: Ana Kovač

Obratovali bodo tudi na Kaninu, kjer so v preteklih dneh snemali ameriški akcijski film, a šele ob koncu tedna, od petka do nedelje. V prihodnjih dneh pričakujejo še en meter snega, na že zdaj štiri metre debelo snežno podlago. Za dnevno vozovnico za odrasle bo treba odšteti 26 evrov.