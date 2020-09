Kakšen bo letošnji ljubljanski maraton? Drugačen.

"Gre za sistem prideš, odtečeš in greš. Ni druženja ali česa podobnega," je za STA povedal direktor maratona Gojko Zalokar.

Organizatorji so že 11. septembra za izvedbo v sicer okrnjeni obliki dobili zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

"Trasa bo tista iz leta 2016, smo pa zaradi državnega prvenstva na 42 kilometrov opravili natančno izmero proge in bo drugi del pri Kinu Vič nekoliko popravljen. Starta na 21 in 42 kilometrov bosta na Slovenski cesti, med obema startoma bo 30-metrska razlika, tretji, za 10 kilometrov, pa bo na Šubičevi, na začetku parlamenta," je navedel Zalokar.

Na letošnjem ljubljanskem maratonu ne bo druženja, opozarja direktor ljubljanskega maratona Gojko Zalokar. Foto: Ana Kovač

Treba se bo držati natančne časovnice

Ob 9. uri se bo začel startni postopek na 42 km, ob 9.45 na 21 km, ob 11.15 pa na 10 km. Vsi tekmovalci bodo dobili obvestila in navedene natančne čase, ko bodo morali priti in nato oditi iz startne cone, da v tem času ne bo mešanja med njimi.

"Prva cona bo dolga okrog 70 metrov in bo predvidena za osem vrst s po štirimi tekači v vsaki. Merjenje časa bo potekalo po sistemu kronometra in bo zato končni vrstni red znan šele po prihodu zadnjega v cilj. Vse podelitve bodo le v absolutni konkurenci, za preostale kategorije pa bodo obvestila pošiljali po pošti," je pojasnil Zalokar.

Delitev startnih številk in čipov bo na sejmu Narava in zdravje na Gospodarskem razstavišču od sredine tedna, v katerem bo nedeljski maraton. Vsi tekači bodo imeli prost vstop na sejem.

Foto: Vid Ponikvar

Kljub zeleni luči NIJZ maraton še vedno lahko odpade

"Ko bodo tekmovalci prišli v cilj, bodo dobili darilno vrečko, takoj zatem bodo morali zapustiti tekmovališče. Vsi bodo morali imeti masko na sebi do začetka starta. Če bodo masko zavrgli, bomo nove maske zagotovili na cilju. Vse omenjeno velja za trenutne ukrepe, če se bodo spreminjali, se bomo temu tudi mi prilagodili in o novih smernicah NIJZ, ki bodo vplivale na izvedbo maratona, obvestili udeležence," je še pojasnil Zalokar.

Če bi se znatno znižala zahteva za dovoljeno najvišje število udeležencev, pa se lahko zgodi tudi odpoved.

Foto: Vid Ponikvar

25. Volkswagen LM bo na sporedu prihodnje leto

Spremenjeno bo tudi ime, letos bo to le ljubljanski maraton. Petindvajseti Volkswagen ljubljanski maraton bodo pripravili prihodnje leto. Prve prijave so odprli že v začetku marca, le nekaj dni pred razglasitvijo epidemije novega koronavirusa. Vse odtlej so se nadaljevali pogovori in usklajevanja, kako vendarle pripraviti najbolj množično športno rekreativno prireditev v državi.

Kaj bo z že plačano prijavnino?

Tisti, ki so se prijavili in že plačali startnino, so imeli dve možnosti. Lahko bi prenesli prijavnine v leto 2021 ali pa dobili denar vrnjen v celoti. Svojo odločitev so morali prijavljeni tekači sporočiti do 20. septembra. Po tem datumu so vse prijave samodejno prenesli v leto 2021. Tretjina prijavljenih se je odločila za prenos na drugo leto, dvema tretjinama pa organizator vrača denar na njihove bančne račune.