Gore, hribi … so mamljivi, vendar upoštevajte navodila

Ko so se Slovencem v času pandemije koronavirusa spet odprle meje občin, so posledično mamljivi postali tudi obiski naših gora, višje ležečih hribov, turno smučanje, turno kolesarjenje … Na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo na nevarnosti.

Vlada Republike Slovenije je 18. aprila s sproščanjem ukrepov omogočila nekatere športne aktivnosti, ob koncu prejšnjega meseca pa je bil preklican odlok o prepovedi prehajanja občinskih meja. Čeprav je možnost gibanja po novem brezmejna, kar so mnogi izkoristili za številne športne aktivnosti v naravi, pa zaradi stanja pandemije koronavirusa še vedno veljajo priporočila.

"V planinski organizaciji se zavedamo, da je telesna dejavnost na prostem pomembna za zdravje posameznika in da je v teh pomladnih dneh težko ostati doma. Razglasitev epidemije v RS še vedno velja in obiskovalci gorskega sveta se moramo držati odlokov pristojnih institucij. Svetujemo, da se izogibate zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, turne smuke in nasploh visokogorja in bolj tveganih planinskih dejavnosti," poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije.

Možnost padajočega kamenja ...

Razlog za tovrstni poziv ima trdno podlago. Reševanje reševalcev v posebnih pogojih v času koronavirusa se namreč bistveno podaljša, četudi je poškodovani na kategorizirani planinski poti. Prav tako opozarjajo na erozijo, ki je v pomladanskem času še posebej dejavna. Možnost padajočega kamenja je toliko večja. Poškodovane so lahko tudi planinske poti, saj se je v času pandemije ustavilo delo markacistov (strgane jeklenice, poškodovani stopi, poškodovani posamezni deli zaradi dejavnosti erozije in posledic zime ...).

Foto: Manca Ogrin

Čeprav ne morejo nadzirati ljudi v gorah in hribih, svetujejo na varnostno razdaljo 1,5 metra. Priporočljivo je imeti v nahrbtniku zaščitno masko, razkužilo, če bi prišlo do morebitnega nudenja prve pomoči. "Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega … Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa," poudarjajo.

Ljudi prav tako zanima, kako je s kočami. Koče se sicer odpirajo konec junija, razen tiste, ki so odprte celo leto. Te imajo takšna pravila kot gostilniški lokali. Strežejo lahko hrano in pijačo, prevzem pa je možen na terasah in ne znotraj koč - na tej povezavi imate napisane vse koče.

Kaj morate imeti s seboj, ko se odpravite v gore osebni komplet prve pomoči,

čelna svetilka in rezervne baterije,

alu folija ali velika črna vreča ali bivak vreča (za toplotno zaščito v primeru nesreče ali nenačrtovanega bivakiranja),

mobilni telefon s polno baterijo (izklopi prenos podatkov, saj se zaradi šibkega signala hitreje praznijo baterije),

planinski zemljevid in kompas,

železna rezerva (hrana, ki ima visoko energijsko vrednost in dolg rok obstojnosti, je lahka in ima majhno prostornino),

zadostna količina tekočine (brezalkoholni izotonični napitki). Če se odločite za obisk gora, je priporočljivo, da si pogledate zadnje informacije o planinskih poteh. Te so skrbno zapisane na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Tisti, ki ste bolj adrenalinske narave in se ukvarjate s turnim in gorskim kolesarjenjem, se morate zavedati, da večja hitrost zahteva večjo varnostno razdaljo - med vožnjo navkreber 5 metrov, med spusti in na ravnini 20 metrov: "Prehitevanje naj bo izvedeno hitro in le, če je mogoče ohraniti 1,5 metra bočne razdalje."

Na PZS prav tako opozarjajo na zimske razmere, ki so še vedno prisotne v gorah. Za obisk slovenskih vršacev potrebujete zimsko opremo (cepin, dereze, čelada), ki jo morate znati pravilno in varno uporabljati, sicer je lahko pot smrtno nevarna.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V sredogorju je na posameznih delih planinskih poti sneg in varno prečenje, tudi če gre za nekaj metrov, je mogoče le s pravilno uporabo ustrezne opreme (dereze, cepin, čelada ...). Obiskovalci gora, ki niste planinsko in alpinistično usposobljeni in izkušeni, se v gore v času epidemije ne podajajte, zlasti ne v visokogorje," opozarjajo.

Kaj narediti, če pride do nesreče? Če slučajno pride do neljubega dogodka, ostanite mirni in ohranite prisebnost. V prvi vrsti zaščitite sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi, nudite prvo pomoč v okviru svojega znanja ter pokličite na 112. Če je signal mobilnega telefona slabši, pošljite kratko sporočilo na številko 112 - v sporočilu napišite, kdo ste, kaj in kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo in koliko je ponesrečencev. "Zavedajte se, da pomoč lahko pride šele čez nekaj ur in s tem razlogom je obvezna oprema v nahrbtniku še kako pomembna za življenje," sporočajo na PZS.

Foto: Thinkstock

Navodila veljajo tudi za bolj ekstremne športnike, ki se odločajo za turno smuko, alpinistično turo, športno plezanje v naravnih plezališčih. Na Planinski zvezi Slovenije so podrobneje opisali, kaj vse morate upoštevati.

Zavarovane plezalne poti Če se odpravite na zavarovano plezalno pot, pri tem: 1. Uporabljajte rokavice, ki nimajo odprtih prstov. Ne dotikajte se obraza in na vrhu si razkužite roke. 2. Ne preizkušajte svojih osebnih meja in se podajte le na ture, ki so po zahtevnosti nekaj stopenj nižje od vaših izkušenj in znanja. 3. Ohranjajte varnostno razdaljo. Če je mogoče, večjo kot pa priporočeno razdaljo med dvema sidrnima točkama. 4. Pri vzpenjanju ne prehitevajte in bodite pozorni na varnostno razdaljo. 5. Po zavarovani plezalni poti ne sestopajte!

Turno smučanje Pri turnem smučanju ohranjajte priporočeno razdaljo. Poleg upoštevanja vseh znanih varnostnih ukrepov dodatno: 1. Ne preizkušajte svojih osebnih meja in se podajte le na ture, ki so po zahtevnosti nekaj stopenj nižje od vaših sposobnosti, izkušenj in znanja. 2. Turo dobro načrtujte in bodite pozorni na stopnjo nevarnosti proženja snežnih plazov. Imejte v mislih, da so v pomladanskem času velika nihanja temperature in s tem tudi pogostejši talni plazovi. 3. Na grebenih in vrhovih ohranjajte varnostno razdaljo s preostalimi udeleženci, in če je treba, počakajte, da se prostor sprosti.

Foto: Ana Kovač

Alpinistične ture V času od 30. aprila 2020 do preklica so mogoče samo z najožjimi družinskimi člani vašega gospodinjstva in ob upoštevanju priporočene varnostne razdalje. Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije za čas razglašene epidemije odsvetuje alpinistično dejavnost zaradi povečane obremenjenosti reševalnega in zdravstvenega sistema z zagotavljanjem oskrbe okuženim s koronavirusom in delovanja v posebnih okoliščinah. Če se že odpravljate na alpinistično turo, naj bo ta strogo v dometu vaših sposobnosti, znanja in izkušenj! Več o priporočilih Planinske zveze Slovenije o varnejšem gibanju v gorskem svetu si lahko preberete na povezavi www.varneje.pzs.si.