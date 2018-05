Edini dan v letu, ko kolesar z najboljšo specialko na Vršiču ni največji frajer #foto #video

So pa zato največji frajerji tisti, ki jim z legendarnimi kolesi iz 60., 70., in 80. let prejšnjega stoletja ter novejšimi modeli koles pony (a brez prestav) uspe prikolesariti do vrha Vršiča. Takih je bilo letos več kot 800.

Najhitrejši je tokrat za podvig potreboval dobrih 43 minut, kar bi sicer veljalo za nov rekord proge, a zaradi napake pri štartu, ko je večja skupina kolesarjev štartala pred spremljevalnim vozilom, kar je v nasprotju s pravili, ne bo veljaven.

Organizatorji so zato podelili zgolj nagrade za najboljši retro stil in razglasili najboljša dosežena časa.

Njuna lastnika sta nekdanji atlet, danes tekaški trener Luka Ljubič in kolesarka Laura Šimenc, ki je bila najhitrejša že lani.

4. Goni Pony je letos na štart privabil že več kot tisoč kolesarjev, ki so osedlali najbolj klasični model legendarnega kolesa, ki zadnja štiri leta na spletnih straneh z rabljeno opremo uživa status vročih žemljic na dveh kolesih.

Z rabljenim, celo sposojenim ponyjem iz 70. let prejšnjega stoletja je gonil tudi Ljubič, ki je na vrh najvišjega cestnega prelaza v Sloveniji pripeljal s časom 43 minut in 27 sekund, kar je več kot minuto hitreje od lanskega zmagovalca Primoža Juraka, ki je letos cilj na 1.611 metrov visokem Vršiču prečkal kot tretji.

Lastnika rekorda tako ostajata Jurak (44:30) v moški konkurenci in Šimenčeva (52:10), nekdanja svetovna kolesarska prvakinja med amaterji, v ženski konkurenci.

Laura se je tudi letos dirke udeležila s kolesom, sposojenim od sosede, znane maratonke Neže Mravlje, hčerke ultramaratonca Dušana Mravljeta, ne z novejšim modelom, ki si ga je za zmago na verjetno najbolj sproščenem kolesarskem tekmovanju v Sloveniji prislužila lani.

"Stari ima težje prenose in mislim, da z njim na ravninskem delu do vznožja Vršiča lahko naredim večjo razliko," je pred štartom v Kranjski Gori razlagala doktorica veterinarske medicine.

In če je lani pred tekmo za trening odpeljala vsaj prvi klanec na poti na Jošt, na vršiški cesti pa se je zapeljala do Ruske kapelice, ji letos ni zneslo niti to. Bolj kot ne je stavila na svežino in očitno se ji je to obrestovalo, saj na vršiških serpentinah med dekleti skoraj ni občutila konkurence.

Za naj slog na Vršič kar v pancerjih

Organizatorji so razglasili zmagovalce v najboljšem slogu in prav ta (neverjetno, kako proste roke ima domišljija na tej dirki!) in zabava sta bila za večji del udeležencev dirke Goni Pony bržkone primarnega pomena, čeprav je bila na dirki kakopak tudi peščica, ki se je je udeležila s pravimi tekmovalnimi ambicijami.

Smučarji iz SK Vuzenica so kot ekipa najbolj prepričali komisijo, ki je izbirala najboljšo retro ekipo pony parade. Za svojo inovativnost so si prislužili ogled Hangarja 7 v Salzburgu in polet s helikopterjem. Foto: Siol.net

Nagradi za najboljšo retro opravo sta osvojila "pin-up bejba" Patricija Goričan in "kmet s kokoško na prtljažniku" Gašper Lazar, medtem ko so si naziv najboljše ekipe pony parade po odločitvi žirije prislužili smučarji iz SK Vuzenica s kombinezoni, smučarskimi čevlji in smučmi vred. Za svojo inovativnost so si prislužili ogled Hangarja 7 v Salzburgu in polet s helikopterjem.

Nagrada je pripadla tudi lastniku objave na Instragramu s ključnikom #ponypriprave. Žreb je izbral Sanjina Štimca, ki je na dogodek s prijatelji prikolesaril z Reke.

Tudi sicer je med udeleženci dirke vedno več tujcev, letos se jih je Goni Ponyja udeležilo skoraj 200. Med njimi so prevladovali Italijani, ki imajo, kot nam je povedal eden od italijanskih kolesarjev, tudi svojo dirko s ponyji, tekmo Orgoglio Pieghevole, kjer se kolesarji namesto v strm klanec s kolesi prigrizejo čez 64 kilometrov ravninske trase.

