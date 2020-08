Odkrijte lepote Ljubljanskega Barja z otroki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana s svojo okolico ponuja številne kolesarske poti. V sklopu Treniraj kot Tadej Pogačar vam predstavljamo lepo in nezahtevno do Ljubljanskega Barja. Na njej bodo brez težav kolesarili tudi vaši otroci.

Podrobna predstavitev trase

3D-predstavitev trase

Opis poti

Dolžina: 23 kilometrov

Zahtevnost: nezahtevna in povsem ravna trasa - večinoma makadamska pot.

Trasa po Ljubljanskem Barju se začne ob nakupovalnem središču Ljubljana Rudnik, od koder se po kolesarski poti zapeljemo proti Lavrici.

Že po dobrem kilometru zavijemo desno na makadamski odcep, ki je povsem raven in ponuja lepe poglede proti Krimu. A vseeno moramo paziti, kaj se dogaja na cesti - kdaj nam jo namreč prečka tudi kak zajec ali srna.

Na sedmem kilometru cesta zavije levo proti vasi Brest. Vse do tja je pot makadamska, a povsem ravna.

Ko prispemo do Bresta, ki je na 11. kilometru, zavijemo levo proti Iški Loki in nadalje proti Igu, vendar tik pred vasjo Ig zopet zavijemo levo na makadam, ki nas spremlja vse nazaj do Lavrice.

Tu moramo biti nekoliko bolj previdni, saj na poti kar dvakrat prečkamo železnico in prometno Dolenjsko cesto, a se nato po kolesarski stezi vrnemo nazaj na izhodišče do Rudnika.

Barje je samo po sebi zelo ravninsko, zato vas ta družinska trasa ne bo utrudila. Morda je bolj primerna za hiter izlet v okolici Ljubljane ali pa celo za kakšen piknik v naravi. Zakaj pa ne ...