V času zaostrovanja ukrepov zaradi korone so vedno bolj priljubljeni individualni športi, kjer je manj stikov med posamezniki, tako da možnosti za prenos okužbe skoraj ni. To so tek, hoja in pohodništvo, ki so bili Slovenci zelo priljubljeni že pred korono, zdaj pa postajajo to glavne rekreativne discipline.

Jesen resnično ponuja najboljše pogoje za najrazličnejše dejavnosti na prostem. Čeprav nam vedno nižje temperature in hladnejše sapice ter naša notranja ura govorijo, da se je bolje zadrževati notri, je jesen idealen čas za številne oblike rekreacije. Že samo sprehod po jesenskem gozdu nas napolni z dovolj energije za ves dan. Določimo si časovni okvir ali število korakov, ki jih moramo opraviti na sprehodu, in se veselimo vedno boljšega počutja, ki pride z rednim gibanjem na svežem zraku. Pri tem si lahko pomagamo z raznimi aplikacijami in nosljivimi napravami, ki vsako dejavnost spremenijo v virtualno pustolovščino. Meritve nam dajejo podatke o številu prehojenih korakov, porabljenih kalorijah, tempu in srčnem utripu. Le kdo se ne bi potem poigral s statistikami in sledil svojemu napredku?

Tekači in pohodniki se lahko veselijo mile jeseni, ko lahko še bolj uživajo v naravi, saj ni poletne pripeke in gneče na najbolj obiskanih destinacijah.

Tekači, ki se letos pripravljajo na maraton, so bili ob novici, da Ljubljanski maraton odpade, razočarani, a če so se prijavili dovolj zgodaj, jim je na voljo Virtualni Ljubljanski maraton

Foto: Getty Images

Vsak rekreativec ima več motivacije za redno gibanje, če se njegova vzdržljivost povečuje in ob tem čuti napredek. Za to, da vadbo prilagajamo svojemu napredku, bi morali investirati v nakup nosljive naprave, ki nam lahko pomaga slediti zastavljenim ciljem. Tako se nam ne bi bilo treba zanašati samo nase.

Vadbo prilagodimo cilju

Najprej si zastavimo cilj. Od tega je odvisno, kakšna bo naša vadba. Načrtovati jo moramo tako, da bomo postali boljši tekači oziroma da bomo zmogli prehoditi vedno več in nam okoliški hribčki ne bodo več pomenili prevelikih ovir.

Ravno prav dolga razdalja in pogostost rekreacije, ki ohranjata srčni utrip pod mejo kopičenja laktata v telesu, nam zagotavljata, da bomo v vedno boljši formi. Ključno je, da imamo med rekreacijo širok razpon intenzivnosti, tako da naš organizem postane zmogljivejši in hitrejši.

Pri tem obstaja velika nevarnost, da začnemo pretiravati, kar je tudi za rekreativce zelo nezaželeno. Zato potrebujemo spremljanje regeneracije in vrednosti srčnega utripa ne samo med treningom, ampak tudi v dnevih, ko počivamo.

Pametna ura ima tukaj zelo veliko vlogo, saj nam pomaga spremljati statistike, povezane z našo vadbo. Tako bomo lažje spremljali svoj napredek, saj je vedno lepo videti, kako daleč smo prišli.

Preden naredimo napako, nas ura opozori

Foto: Getty Images

S pametno uro ali zapestnico lahko spremljamo razdaljo in tempo ter utrip pri različnih stopnjah aktivnosti ter med počitkom.

Na primer, včasih bo naš srčni utrip zelo visok kljub relativno počasnemu tempu. Takrat bi se nam moral prižgati alarm, saj smo očitno premalo časa posvetili regeneraciji. Dobro je vedeti, da se sposobnost regeneracije telesa sčasoma tudi izboljša. Poleg pametnih naprav, ki nam pomagajo postati boljši športnik, moramo vedeti, da imamo na voljo še dva zelo pomembna pripomočka za boljšo regeneracijo: dovolj spanja in dobre raztezne vaje, ki jih moramo opraviti po vadbi.

Pomembna je tudi zadostna in raznolika prehrana. Pametne ure in zapestnice nam pomagajo šteti kalorije, ki jih pokurimo čez dan, kar nam pride prav, ko računamo, koliko hrane moramo še pojesti. Mogoče moramo vnos zmanjšati ali povečati. Med daljšimi pohodi se založimo z raznimi energijskimi izdelki, kot so razni geli, ploščice in izotonične pijače, da telo čim hitreje oskrbimo z energijo.

Nekatere pametne ure se lahko "pohvalijo" tudi z opozorilnikom za vnos tekočin.

Bogata izbira dodatnih funkcij

Foto: Bojan Puhek

Pametna ura bo pazila, da bomo v predvidenem časovnem okvirju opravili načrtovano razdaljo. V navezavi s pametnim mobitelom ima še veliko drugih funkcij. Ker pa med rekreacijo velikokrat s seboj ne nosimo mobitela, nam pametna ura omogoča, da nismo popolnoma odrezani od sveta. Tako imamo z uro zagotovljeno povezljivost tudi takrat, ko svojega pametnega mobitela nimamo v bližini.

Pametna ura namreč ni več le modni dodatek, temveč s pomočjo virtualne SIM-kartice eSIM omogoča vrsto uporabnih storitev: klicanje in pošiljanje sporočil, spremljanje življenjskih funkcij in učinkovitosti fizične vadbe, GPS-navigacijo in povezavo s spletom.

Za še boljšo povezanost: eSIM ali virtualna SIM-kartica

Foto: Bojan Puhek

Ob nakupu pametne ure, ki jo želite povezati z mobilnim omrežjem, preverite, ali ta ura omogoča uporabo eSIM oziroma omogoča povezavo z mobilnim omrežjem. eSIM je virtualna kartica SIM, ki je trajno nameščena v mobilni napravi. Nadomešča klasično SIM-kartico, ki jo poznamo v fizični obliki. To seveda pomeni ogromno tehnološko novost, saj vam v svojo novo napravo ne bo več treba vstavljati SIM-kartice.

Nekatere ure omogočajo, da za povezavo z mobilnim omrežjem uporabite eSIM (na primer Samsung Galaxy Watch LTE), druge pa te možnosti nimajo in se z vašim mobitelom povežejo prek brezžične povezave. Ure, ki omogočajo uporabo eSIM, imajo v oznaki modela napisano kratico LTE.