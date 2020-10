7 trikov za naravno povečanje testosterona

Oglasno sporočilo

Biti pravi moški ni privilegij peščice izbranih in tudi posledica genetike ne. Nad testosteronom, glavnim hormonom moškosti, imaš lahko nadzor, preberi, kako njegov nivo povečati na naraven način.

Pomanjkanje testosterona se meni ne more zgoditi

Ne delaj si utvar. Če želiš v življenju uspeti in napredovati, se čim prej sooči z realnostjo: nihče ni imun na procese staranja in vsem se lahko zgodi, da njegovo telo pade iz ravnovesja. Pravljice o večni mladosti nimajo prav dosti zveze z realnostjo – hkrati pa je dejstvo, da si vsi želimo od tega življenja odnesti kar največ in se imeti lepo.

Si želiš uživati v življenju, biti zadovoljen sam s sabo, se dobro počutiti v lastni koži?

Potem ne spreglej pomena, ki ga ima v tvojem telesu testosteron, glavni moški hormon. Ti katero od naštetih stanj zveni znano:

izpadanje las ,

, nizka želja po spolnosti ozirom nizek libido ,

, povešena koža ,

, težave z erekcijo ,

, pojav depresije ,

, vse nižji delež zdrave mišične mase ,

, nizek nivo energije ,

, nihanje razpoloženja ,

, kopičenje odvečnih kilogramov ,

, težave s samopodobo?

Če si pritrdilno odgovoril na večino vprašanj, potem je jasno, da ti primanjkuje testosterona. Ampak brez panike! Ker vem, da se ne želiš ujeti v začaran krog težav, ampak čim prej zmagati v boju z navedenimi nevšečnostmi, sem zate pripravil konkretne nasvete, kako na naraven način povečati nivo testosterona.

Vse, kar želiš vedeti o testosteronu, pa ne upaš vprašati

Brez zadrege, prosim. V nadaljevanju ti bom razkril resnico, ki je večina moških žal ne pozna. Ne dovoli, da bo trpela tvoja moškost, saj prenizke oziroma previsoke vrednosti testosterona negativno vplivajo na čisto vsa področja tvojega življenja.

Testosteron je glavni hormon moškosti, ki zelo močno vpliva na to, kdo pravzaprav si, in, kar je še bolj pomembno, kako kakovostno je tvoje življenje. Raziskave kažejo, da kar 25 % moških po 30. letu starosti trpi zaradi prenizkih vrednosti testosterona.

Pet razlogov, zakaj je pomembno, da imaš testosteron pod kontrolo, dokazuje, da testosteron:

odloča o tem, koliko mišične in kostne mase imaš, odloča o tem, koliko energije imaš in kako produktiven si, vpliva na rast in razvoj moških spolovil, je direktno povezan z libidom oziroma spolnim nagonom, vpliva na erektilno funkcijo.

Ne odlašaj, čim prej poskrbi, da glavni hormon moškosti testosteron spraviš na mesto, kjer mora biti.

Kako vem, da imam nizko raven testosterona?

Ne pričakuj, da ti bom razkril ime testa, s katerim izmeriš vrednost testosterona. Glej, to tudi nima nobenega smisla, saj je najbolj pomembno to, kako se ti počutiš v svojem telesu. In da bi to ugotovil, ne potrebuješ laboratorijske preiskave, ampak trenutek resnice, da si priznaš določene stvari.

Ali si alfa moški? Ali želiš to postati?

Če v življenju nimaš več tistega pravega naboja, če ugaša tvoja moška moč in s svojo pozitivno moško energijo ne lomiš več ženskih src, potem razlog za to verjetno ni samo kak pramen sivih las. Dejstvo je, da so sivi lasje lahko seksi, pomanjkanje testosterona pa ne. Sooči se z dejstvom, da tako kot pri ženskah govorimo o menopavzi, pri moških govorimo o andropavzi.

Znaki, da ubijalci testosterona uničujejo tvoj moški ponos in je zadnji čas, da greš v akcijo, so:

izrazit upad mišične mase in moči,

ekspresno kopičenje odvečnih maščob,

kronična utrujenost,

zelo nizek libido,

anksioznost.

3, 2, 1, zdaj gre zares

Vsakdo ima možnost, da stopi iz povprečja, tudi ti. Žal večina ljudi prebira napačne nasvete, ki ne pripeljejo do rezultata, zato kmalu obupajo. Vsega tega se dobro zavedam, zato sem se zadeve lotil drugače. Zagotavljam ti, da boš s preprostimi triki spet lahko polno zaživel v svoji moškosti in se vrnil v formo, o kateri že dolgo samo sanjaš.

#1 Pomahaj stresu v slovo

Za stres je značilno, da je tvoje telo kar naprej v pripravljenosti. Ne poznaš pravega počitka in se nikakor ne moreš sprostiti. Ta večni »stand-by« na dolgi rok izčrpava nadledvično žlezo in vodi v izčrpanost, izgorelost in depresijo.

Stres ni mačji kašelj, vzemi ga skrajno resno!

V stresni situaciji, pri čemer nimam v mislih tega, da se jeziš nad izidom nogometne tekme, se v tvojem telesu sprosti precej stresnega hormona kortizola, ki pa je v obratno sorazmernem odnosu s testosteronom. Kortizol in testosteron delujeta nasprotno – ko gre en gor, gre drugi dol.

Višji kot je delež kortizola, nižji je delež testosterona. Manj je stresa, več je testosterona.

Enačba se sliši preprosto in tudi dejansko je uresničljiva. Ne postani žrtev kroničnega stresa. Ne beri črne kronike in novic, ki te vznemirjajo. Za tvoj organizem stres predstavljajo tudi pretirano uživanje alkohola, kajenje, pogosto uživanje predelanih živil, slabi odnosi, nerazčiščene situacije iz preteklosti. Obkroži se s pozitivnimi ljudmi. Več se smej.

#2 Izvajaj kompleksne vaje

Dedek, ki ti je pridigal, da se brez muje še čevelj ne obuje, je imel prav. Samo s sedenjem pred televizorjem in pobožnimi načrti, kako se boš zdravega načina življenja lotil »naslednji teden«, se raven tvojega testosterona ne bo zvišala. Še več, tvoje maščobne obloge se bodo kopičile, spolna sla pa kopnela. Če želiš rezultate, moraš zanje tudi nekaj narediti.

Zate sem pripravil učinkovit trening, ki ti zagotavlja fantastične rezultate.

Pet vaj, osredotočenih na karseda visok delež testosterona, da se boš v svojem telesu počutil vrhunsko:

jutranji poskoki, klasični počep, široka skleca, zapiranje knjige, odmik dlani.

Da bo tvoj trening zares prinesel rezultate, sem ti pripravil še dodatna navodila. Trening lahko narediš v manj kot pol ure, brez dodatne opreme, kjer koli in kadar koli:

vsako vajo izvajaj 60 sekund, brez vmesnega počitka,

po vseh 5 vajah si vzemi 2 minuti za počitek,

celoten sklop vaj ponovi 5-krat.

Te vaje lahko preveriš tukaj.

#3 Upoštevaj pravilo manj je več

Ko sva ravno pri količini treninga, ne spreglej naslednjega nasveta: skrajšaj dolžino treninga. Ja, nisem se zmotil. Dejstvo je, da se pri dolgih treningih, ki trajajo uro in več, koncentracija testosterona zmanjša. Zaupaj mi, da je optimalna dolžina treninga 1 ura.

Katastrofa za tvoj testosteron, ki se ji želiš izogniti, se imenuje pretreniranost.

Kaj se zgodi po več kot uri treninga? Telo je pod stresom in začne proizvajati stresni hormon kortizol. Ta negativno vpliva na tvoje počutje, obremenjuje nadledvično žlezo in tekmuje s testosteronom. In testosteron bitke s kortizolom žal nikdar ne zapusti kot zmagovalec.

#4 Pojdi na sonce in zrak

Ne govoriva o tem, da je smisel življenja ležanje na plaži, z možgani na off in čivavo na straži. Je pa dejstvo, da ti preživljanje prostega časa na svežem zraku in zmerno izpostavljanje sončnim žarkom lahko zelo koristita. Tebi, tvojemu testosteronu in alfa moškemu, ki se skriva v tebi.

Sončni žarki namreč poskrbijo, da je tvoja koža sposobna tvoriti vitamin D. Vitamin D pa velja za snov, ki neposredno vpliva na proizvajanje testosterona. Raziskovalci so ugotovili, da imajo osebe z višjo koncentracijo vitamina D tudi višjo koncentracijo testosterona.

#5 Harmoniziraj svojo prehrano

Zmedena hormonska slika je vedno posledica tudi napačne prehrane. Zapomni si, da hormoni ne morejo biti v ravnovesju in harmoniji, če na tvojem krožniku vlada nezdrav razvrat. Pot do uspeha je tlakovana samo z zdravo, raznoliko in uravnoteženo prehrano.

Naredi konec nezdravim dietam, stradanju in prenajedanju.

Vsako makrohranilo ima pri sintezi testosterona svojo vlogo. Ne pozabi na to zlato pravilo in čim prej poskrbi za uravnotežen ter raznolik jedilnik.

6# Jej več maščob

Ne, ni se mi zmešalo. Četudi so bile še do pred kratkim maščobe sovražnik številka 1, se z novimi raziskavami časi spreminjajo. Maščobe niso škodljive. V resnici naj bi bil naš jedilnik v 20 % sestavljen iz maščob.

Ker je testosteron sestavljen iz holesterola oziroma se iz holesterola tvori, bo višji vnos maščob pripomogel k večji produkciji testosterona.

Maščobe, ki so za tvoje telo zdrave in so dobre za testosteron, so nenasičene maščobe , denimo arašidov namaz in arašidovo olje, olivno olje, avokado.

, denimo arašidov namaz in arašidovo olje, olivno olje, avokado. Med nasičenimi maščobami pa so za testosteron koristni: rdeče meso, kokosovo olje, rumenjaki, sir, prava čokolada.

#7 Omisli si učinkovito naravno prehransko dopolnilo

Res je, obstaja še ena, elegantnejša rešitev, ki ti bo odprla vrata do vrhunskega počutja, fit postave in številnih užitkov. Jasno mi je, da je težko vsak dan v svoje telo vnesti optimalna živila, se hkrati izogniti presežku kalorij in se izogibati stresu, zato sem našel drugačno rešitev.

Spoznaj zmagovalno strategijo za višji testosteron v obliki vrhunskega prehranskega dopolnila.

Nočem biti poskusni zajček, želim preverjeno rešitev Pravilno razmišljanje! V izdelku Golden Tree Alpha Man smo iz naravnih živil izvlekli samo tiste sestavine, ki jih moško telo zares potrebuje. Nobenih nepotrebnih dodatkov in ekstra kalorij. Hkrati smo to popolno rešitev opremili še z dodatkom, ki tvoje telo zaščiti pred negativnimi vplivi stresa. Edinstvena rešitev je 100 % naravna formula z dvojnim delovanjem, ki vsebuje 13 aktivnih sestavin, za katere je dokazano, da povišajo testosteron in znižujejo kortizol. Za razliko od ostalih, povprečnih izdelkov, se ta osredotoči na celoten spekter težav in ti z edinstveno formulacijo omogoči, da v celoti izkoristiš svoj potencial. Če te Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster ne bo prepričal, lahko v 60 dneh zahtevaš vračilo kupnine. Ja, tako močno verjamemo v njegovo kakovost. Zagotovi si optimalen delež hormona moškosti tudi ti!

