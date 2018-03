15. aprila Hop na Grad s posebnim namenom #video

Slovenci smo (tudi) narod tekačev. To dokazujejo tudi vedno bolj aktualni in priljubljeni tekaški dogodki ter prireditve pri nas. Vedno več je tudi takšnih, kjer s sodelovanjem podpremo dober namen oziroma komu pomagamo. Eden takih je tudi Hop na Grad, ki bo 15. aprila potekal v Ljubljani. Preverite, kaj dobrega prinaša.

Dobrodelni dogodek Hop na Grad bo potekal 15. aprila v Ljubljani. Z zbranim denarjem, večinoma s štartninami, pomagajo otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Zbrani denar bodo podarili Ustanovi za novo Pediatrično kliniko.

Več izveste v pogovoru z idejnima vodjema in organizatorjema dogodka dr. Nino Batelino in dr. Damjanom Osredkarjem iz Pediatrične klinike v Ljubljani, ki so ju gostili v studiu Planet TV.