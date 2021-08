Zaradi nešportnega vedenja bo dve tekmi počival

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je Žižkovo obnašanje vzel pod drobnogled, potem ko je igralec Celja na tekmi proti svojemu nekdanjemu klubu Muri prejel rdeči karton. Sodnik na tekmi je v 85. minuti rdeči karton pokazal Žižku in branilcu Mure Janu Gorencu, med katerima se je zaiskrilo. Žižek pa je dobil še dodatno kazen zaradi nasilnega obnašanja, poskusa nasilnega udarca.

Kaznovan je bil tudi Gorenc, ki se bo hladil eno tekmo. Muri ne bo mogel pomagati na tekmi proti Domžalam. Disciplinski sodnik ga je dodatno kaznoval zaradi nasilnega štarta, je pa našel olajševalno okoliščino v pisnem opravičilu nogometaša.

Posebno obravnavo so si prislužili tudi Celjani, ki so dobili globo v višini 420 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe. Na tekmi proti Muri so igralci Celja prejeli pet rumenih in rdeči karton, uradna oseba kluba pa je prejela opomin. Obračun zadnjih dveh državnih prvakov je sicer v izdihljajih tekme pripadel zasedbi iz Murske Sobote, ki je slavila z 1:0.

Vodilni predstavniki prvoligaša iz Sežane Tabora so prejeli ukor zaradi neupoštevanja protokola pred tekmo z Radomljami.

Tudi Mariborčani bodo morali plačati 550 evrov zaradi navijaškega razgrajanja in prižiganja bakel na stadionu Bonifika v Kopru.

Koprčani bodo morali plačati 550 evrov zaradi bakel, ki so jih prižigali navijači, opozorjeni pa so bili tudi, ker na tekmi ni bilo glavnega trenerja.