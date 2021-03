Zadnja Gorica se poglobila hudo krizo prvakov #video

Tekma med Celjem in Gorico je bila jubilejna v več pogledih. Ekipi sta se v prvi ligi pomerili stotič, Novogoričani pa so odigrali svoj tisoči prvoligaški obračun, potem ko so prvo tekmo v slovenski elitni ligi igrali 18. avgusta 1991.

Čeprav je za obema ekipama klavrna sezona, pa je zmaga vendarle zelo dobrodošla za Gorico, ki se hoče z zadnjega mesta približati tekmecem, zdaj za predzadnjim Aluminijem zaostaja pet točk. Celjani pa se kar ne izvlečejo iz slabega niza, saj je bil to že šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah, tako da državni prvaki ostajajo osmi.

Novogoričani so zasluženo dobili prvi polčas, Celjani, ki so pogrešali Žana Benedičiča, pa so lahko kar zadovoljni šli na odmor, glede na to, da so ob klavrni igri prejeli le en zadetek. Tega je v 22. minuti dosegel Matija Kavčič, ki je po dolgi podaji Nejca Mevlje pobegnil domači obrambi in na koncu matiral še Metoda Jurharja.

Zadetek, ki je odločil srečanje v Celju:

Pav po zaslugi slednjega pa je ostalo le pri 1:0, med drugim je v 24. minuti izvrstno posredoval po strelih Roka Grudine in Mevlje, v 35. pa je dobil še dvoboj ena na ena z Laminom Colleyjem. Novogoriški napadalec je imel v 25. minuti še eno izjemno priložnost, a je povsem neoviran zgrešil s strelom z glavo.

Colley je bil nespreten tudi v 52. minuti, ko se je vnovič znašel v ugodnem položaju, v 63. minuti pa je še Johan Nkama preslabo končal obetavno akcijo. Celjani so imeli sicer terensko pobudo, a so bili popolnoma brez idej.

V 75. je Filip Dangubić vendarle prišel do strela, a tega slabo izvedel, tako da je žoga zletela precej čez gol. Tik pred koncem je bil Ester Sokler za malenkost prepozno pri žogi, na katero je precej odločno startal Darko Marjanović in preprečil lob.

Celje bo v 27. krogu v nedeljo gostovalo v Kopru, Gorica pa bo v ponedeljek gostila sežanski Tabor.

Celje : Gorica 0:1 (0:1) Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Kordež, Švarc. Strelec: 0:1 M. Kavčič (22.). Celje: Jurhar, Brecl (od 81. Hajrić), Ćalušić, Zaletel, Kadušić (od 67. Martis), Šporn (od 67. Novak), Vrbanec, Rorič, Kuzmanović, Božić (od 67. Sokler), Dangubić. Gorica: Marjanović, M. Kavčič, Mevlja, T. Kavčič, Širok, Nkama, Mavretič (od 89. Tomiček), Grudina (od 83. Kačinari), Oyewusi (od 65. Šehić), Hodžić (od 83. Velikonja), Colley (od 65. Vipotnik). Rumeni kartoni: Kadušić, Kuzmanović, Božić.

Rdeči karton: /.