Z odločnimi koraki uresničujejo zastavljene cilje #video

Maja 2018 se je Mura še tretjič v zgodovini kluba vrnila v prvo ligo. Vrnitev med slovensko elito je bila trnova, a je šla njihova pot strmo navzgor. Lanskega maja je Mura remizirala s Celjem v boju za četrto mesto in evropska tekmovanja. Tudi letošnja sezona ji gre po načrtih – trenutno so na četrtem mestu s petimi točkami zaostanka za vodilno Olimpijo.

"Na tej poti moramo vztrajati, s tem se ne smemo zadovoljiti, ampak moramo še napredovati. Povsem enostavno," ima jasno zastavljene cilje trener Mure Ante Šimundža. Predsednik Mure Robert Kuzmič ima mandat do leta 2023, glede na svojo pripadnost in veliko ljubezen do nogometa pa si poleg realnih ciljev prizadeva predvsem za modernizacijo kluba. "V lanskem letu smo morali zamenjati igrišče z umetno travo, potem so prišli še reflektorji. Vsa ta dela smo izvajali skupaj z Nogometno zvezo Slovenije in s podporo občine," pojasnjuje Kuzmič.

"Sodelovanje v klubu je zelo dobro, saj so vse naloge jasno razdeljene," pravi Šimundža. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Z uspehi se je dvignil tudi obisk domačih tekem, kjer številka ne pade pod tri tisoč, zato je v načrtu nova kapaciteta tribun, ki bodo sprejele do osem tisoč gledalcev. "Prva etapa bo verjetno že prihodnje leto, poskušali bomo približati igrišče glavni tribuni," je jasen Kuzmič. Navijači v Murski Soboti so vselej glasni, Muraši pa so znani kot zvesto občinstvo, navezani so tudi na igralce, ki pa jih mora klub zaradi krepitve bilance prodajati.

Prvi cilj finančna stabilnost

"Naš prvi cilj je finančna stabilnost kluba. Klub pa je lahko stabilen le s prodajo igralcev in z uvrstitvijo v evropska tekmovanja, tudi mi temu sledimo," pravi predsednik Mure. "Sodelovanje v klubu je zelo dobro, saj so vse naloge jasno razdeljene," pa dodaja Šimundža. Pri Muri dobro delajo tudi z mladimi.

Vse od osamosvojitve Slovenije je Mura nanizala 16 sezon v prvi ligi, dvakrat je bila podprvak in enkrat pokalni zmagovalec. Sezona se zdaj bliža polovici in mnogi Muro vidijo tudi kot kandidata za slovenskega prvaka.

