Bravo se je okrepil z Nigerijcem

Nigerijski nogometaš Victor Gidado je nova okrepitev Brava, je slovenski prvoligaš sporočil na spletni strani. Gre za 19-letnega obrambno naravnanega vezista, ki je nazadnje igral za KSM football Academy iz Nigerije. Z ljubljansko zasedbo je mladi vezist podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

"Sledimo naši filozofiji razvoja in ponujanja priložnosti mladim talentom. Victor je opozoril nase in verjamemo, da lahko predstavlja dodano vrednost na tekmah in tudi v samem trenažnem procesu," je za spletno stran kluba dejal športni direktor Brava Dejan Močnik.

"Odlično se počutim med igralci, saj gre večinoma za mlade fante moje generacije. Sprejem članske ekipe je bil odličen in vsi so mi pripravljeni pomagati pri prilagajanju na sistem igranja, ki ga goji Bravo," pa je dodal Gidado.

Bravo na lestvici Prve lige Telemach zaseda peto mesto z 22 osvojenimi točkami. V petek je za uvod v 16. krog remiziral v Kidričevem proti Aluminiju (1:1).