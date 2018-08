Velenjski Knapi dihajo s klubom kot eno #video

Čeprav je bila sobotna tekma med Rudarjem in Gorico zaradi premočnega dežja prestavljena na sredo, pa to ni zmotilo zvestih navijačev Rudarja Knapov, ki so svojo ekipo spremljali do zadnjega. "Za nas je srce vedno bilo za Rudar," je pred pozneje odpadlo tekmo ekipi Planet TV pojasnil Tomo Lipnik, eden od dolgoletnih članov navijaške skupine Knapi.

Letos Knapi praznujejo že 22-letnico obstoja, v svoje vrste pa si v prihodnje želijo pripeljati več mladih navijačev. "S klubom smo močno povezani, včasih je bilo navijaško društvo zase, zdaj spadamo pod klub. Ta nam omogoči, da lahko za zelo nizko članarino obiskujemo tekme in dobivamo razne artikle. S klubom smo povezani kot družina. Nismo kot Viole in Green Dragonsi, ki so odmaknjeni od kluba in delujejo sami," je o svoji navijaški skupini pred tekmo navdušeno razlagal navijač Luka.

Marijan Pušnik je z Rudarjem slabo začel novo sezono. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Užitek je biti na tribuni, ko se navijaški skupini odzovejo tudi drugi gledalci na tribuni. Verjamem, da bo pozitivno ozračje, ki je letos zavladalo, poskrbelo, da se bodo ponovili dogodki izpred desetih let, ko smo gostovali v Beogradu pri Crveni zvezdi. Takrat je ekipo vodil današnji trener Marijan Pušnik," je nostalgično razlagal Lipnik.

Knapi v odličnih odnosih z nogometaši

Da so Knapi in nogometaši Rudarja v res odličnih odnosih, je potrdilo tudi to, da sta novico o odpovedi tekme na tribuno prišla sporočit kar nogometaša Rudarja, Damjan Trifković in David Kašnik. "Še danes, ko se srečamo z nekdanjimi igralci, se pozdravimo na cesti, enako je tudi z mlajšimi igralci. Lepo je imeti oseben odnos z nekom, ki potem na tekmi zabije gol. Od drugih navijačev se ločimo po tem, da smo za druge navijaške skupine nezanimivi, saj nismo huligani in ne razbijamo," sta še povedala člana velenjske navijaške skupine.

Rudar je sicer slabo začel novo sezono. V šestih krogih so Velenjčani zbrali le štiri točke in so trenutno na zadnjem mestu lestvice Prve lige Telekom Slovenije. Za slabe predstave so se vodstvo in nogometaši Rudarja že opravičili svojim privržencem.