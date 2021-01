Štajerci srbsko okrepitev našli v Turčiji

Po Klemnu Bolhi in Harisu Kadriću je Aluminij v svoje vrste privabil še tretjo zimsko okrepitev - to je 20-letni Srb Armin Đerlek: ''Zelo sem srečen, da prihajam v Slovenijo k Aluminiju. Izbral sem klub, v katerem si želim igrati in mu s svojimi igrami pomagati, da bi se čim prej dvignil iz nezavidljivega položaja na prvenstveni lestvici. V Kidričevo prihajam, ker želim dobivati priložnosti za igro in pomagati ekipi, da bi si čim prej zagotovila obstoj v ligi,'' ob prihodu v Slovenijo sporoča mladi Srb, ki je pred leti nosil kapetanski trak v izbrani vrsti do 17 let.

Aluminij je v jesenskem delu osvojil deveto mesto. Če bi končal sezono na tem mestu, bi ga čakale dodatne kvalifikacije proti drugoligaškemu podprvaku za obstanek v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar

Prihaja iz Novega Pazarja, člansko kariero pa je začel pri srbskem velikanu Partizanu. ''Kljub prihodu v Kidričevo ostajam član turškega Sivassporja, v Kidričevo prihajam na posojo. V lanski sezoni sem v Turčiji igral, z ekipo smo si izborili neposreden vstop v ligo Europa. Ker je pri Sivassporju veliko izkušenih igralcev, mi bo ta priložnost v Aluminiju zelo koristila, da bi pomagal po svojih najboljših močeh pomagal ekipi,'' si bo prizadeval, da ujame polno tekmovalno formo in pomaga štajerskemu klubu do obstoja v prvi ligi. V Kidričevem ga bo vodil Oskar Drobne.

Kidričani so v leto 2021 vstopili na devetem mestu, v uvodni pripravljalni preizkušnji pa so v Čatežu remizirali z Bravom (1:1). Kidričane so v zimskem prestopnem roku zapustili štirje igralci - to so Jure Matjašič, Filip Kukuličić, Marko Maletić in Mihael Klepač.