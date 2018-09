Slovenska liga vse bolj barvita, prišel je tudi Avstralec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na igralskih seznamih slovenskih prvoligašev so nogometaši iz številnih tujih držav, iz vsepovsod iz Evrope, iz Severne Amerike, iz Afrike, pa tudi kakšnih bolj eksotičnih držav, kot je Jamajka, zdaj so v Kranju poskrbeli, da bo v njej tudi v tej sezoni igral Avstralec. Spomnimo, v prvi polovici letošnjega leta je za Olimpijo igral Jason Davidson.

Pri Triglavu so namreč podpisali pogodbo z 21-letnim napadalcem Denijem Jurićem, ki je rojen v Avstraliji in je tudi tamkajšnji občasni mladi reprezentant (zanimivo, pred tem je igral za mlajše reprezentančne selekcije Hrvaške), sicer pa je že vrsto let igral na Hrvaškem, kjer je bil član nekaterih drugoligašev, nazadnje pa igral za drugo ekipo splitskega Hajduka.

Visokorasli in robustni napadalec, ki ima tako avstralsko kot hrvaško državljanstvo, je s Triglavom treniral že nekaj časa, trenerja Dejana Dončića in soigralce pa prepričal na treh pripravljalnih tekmah, ki jih je za Kranjčane odigral.

Jurić, ki bo lahko igral že v nedeljo, ko Kranjčane čaka prvenstveno gostovanje v Domžalah, bo tako okrepil napad Triglava, ki je v prvih sedmih prvenstvenih tekmah zabil osem golov.