Prekletstvo, ki muči kapetana Olimpije

"Upam, da se ne bo ponovilo," pred današnjim gostovanjem v Sežani pravi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je zadel na dveh od štirih tekem, ki jih je odigral proti Taboru, a obe izgubil. "Naj bo tokrat, kot je bilo na preostalih dveh. Da se bo med strelce vpisal kdo drug, mi pa bomo zmagali," se je zasmejal 22-letni vezist, ki bo na stadionu Rajka Štolfa odigral zadnjo tekmo pred velikim izzivom. Domačim evropskim prvenstvom do 21 let, na katerem bo igral pomembno vlogo.

"Seveda je lepo zadeti, ampak, če je že tako, da izgubljamo proti Taboru, ko mrežo Sežančanov zatresem jaz, potem seveda takoj podpišem, da ne bom zadel, mi pa bomo zmagali. Ni važno, kdo zabije, samo da zmagamo. V moštvu sem zato, da pomagam ekipi. Če zabijem gol ob porazu, očitno nisem pomagal dovolj, tako da zagotovo ne morem biti zadovoljen," je povedal Timi Max Elšnik, ki je že večkrat dokazal, da zna zabiti gol, a njegova zdajšnja vloga v ekipi prinaša številne defenzivne zadolžitve, tako da bolj kot o tem, kako bi zabijal gole, razmišlja o tem, kako graditi igro na sredini igrišča in zaustavljati nasprotnikove nogometaše.

To vlogo opravlja odlično. Morda pa se kmalu premakne tudi malce višje, kjer je nekajkrat že bil, in zaigra bližje nasprotnikovemu kazenskemu prostoru. Olimpijo, ki je sicer neporažena enajst tekem v nizu, namreč muči neučinkovitost. Na zadnjih štirih tekmah, ki jih je odigrala, je dosegla samo dva gola.

"Če se ti zgodi na eni ali dveh tekmah, potem je to še morda naključje. Ko si neučinkovit na štirih tekmah v nizu, ne more biti več. Očitno imamo težave, ki pa jih skušamo na treningih odpraviti. Verjamem in upam, da bomo to dokazali že tokrat," pred gostovanjem na stadionu Rajka Štolfa še pravi strelec dveh prvenstvenih golov v tej sezoni, ki je na zadnji tekmi asistiral za pomembno zmago z 1:0 nad Celjem.

V tej sezoni je za Olimpijo v prvenstvu zbral 22 nastopov in zabil dva gola. Prispeval je tudi dve asistenci. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Sežani je v tej sezoni že zabil in izgubil

Z Olimpijo je v Sežani enkrat v tej sezoni že gostoval in izgubil z 1:2. Čeprav je Ljubljančane na začetku tekme z golom popeljal v vodstvo, je Tabor priredil preobrat in osvojil poln izkupiček. Na drugi tekmi v Stožicah je bilo decembra 2:1 za Olimpijo. Junija lani je Elšnik z Olimpijo v Sežani zmagal s 3:0, medtem ko je v predzadnjem krogu prejšnje sezone v Ljubljani izgubil z 1:2 in iz rok izpustil verjetno odločilne točke v lovu na tako želen prvenstveni naslov. Tudi na tisti tekmi je Elšnik zadel, a poraza Olimpije ni mogel preprečiti.

"Upam, da nas tokrat čaka tekma, podobna lanskoletni junijski, seveda. Ne bo pa lahko. Odhajamo na za nas tradicionalno zahtevno gostovanje. Na stadion, na katerem so točke puščali tudi številni drugi klubi. Čaka nas hud boj. To moramo zmagati. Takšne tekme so pogosto pomembnejše od tistih z neposrednimi konkurenti za naslov," odločno sporoča Elšnik.

Zmage nad Sežančani si nadvse želi tudi zato, da bo na izziv kariere, ki je pred njim, odšel nasmejan. Po gostovanju v Sežani ga namreč čaka nekaj dni premora, potem pa že priprave na skorajšnji velik vrhunec njegove dozdajšnje nogometne poti. Domače evropsko prvenstvo do 21 let, na katerem bo kot kapetan Slovenije igral pomembno vlogo. "Komaj čakam, da se začne, a počasi. Najprej je treba zmagati v Sežani," je za konec opozoril.

