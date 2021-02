Najprej prvenec 18-letnika, nato mojstrovina Portugalca #video

V Sežani se je dvoboj Tabora, ki je pogrešal Kevina Doukoureja Grobryja, in Aluminija, ki je po preloženi četrtkovi tekmi s Koprom odigral prvi spomladanski obračun, končal brez zmagovalca. Gosti iz Kidričevega so bili sicer boljši tekmec, a po remiju ostajajo predzadnji, medtem ko je Tabor, ki je odigral že svojo tretjo spomladansko tekmo, ostal sedmi.

Kidričani so dobili prvi polčas z 1:0, potem ko je v 38. minuti zadel Gašper Pečnik, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po prostem strelu Tilna Pečnika. Aluminij je bil tudi pred tem podjetnejši, med drugim sta iz ugodnih položajev zgrešila David Flakus Bosilj in Tilen Pečnik v 10. in 14. minuti, v 35. pa je bil premalo natančen tudi Gašper Pečnik. Domači so malce zagrozili zgolj v 31. minuti, a tudi takrat niso bili posebej nevarni za Luko Janžekoviča.

Zadetek Gašperja Pečnika:

V drugem polčasu so prvi do priložnosti prišli Kidričani, ko je Roko Prša v kazenskem prostoru streljal, a žogo poslal točno v Koprivca. V 56. minuti je nevarneje meril Tilen Pečnik, Koprivec je žogo odbil, pred golom pa Dohyun Kimu ni uspelo žoge preusmeriti v prazno mrežo. Prav tako v 57. minuti iz bližine po kotu ni uspelo zadeti Flakusu Bosilju.

Čeprav so Kidričani pokazali več tudi v tem delu igre, pa so Kraševci izenačili v 62. minuti, ko je z 18 metrov natančno zadel Djalo Aldair.

Zadetek Aldairja:

Na drugi strani je Haris Kadrić v 67. minuti prišel do odprtega strela, a tudi on meril preveč po sredini. Isti igralec je poskusil tudi v 79. minuti, ko je prišel pred Koprivca, a je bil znova uspešnejši sežanski vratar. Zadnjo priložnost na tekmi je zapravil Fahd Ndzengue, ko je že v sodniškem dodatku za malenkost zgrešil cilj.

Tabor bo v 22. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Domžalah, Aluminij pa bo gostil Olimpijo.

Konec srečanja v Sežani! Tabor in Aluminij sta se razšla brez zmagovalca (1:1), tako da stratega Ivan Božič in Oskar Drobne še naprej čakata na prvo zmago v tej sezoni. Razmerje strelov na gol je bilo 10:6 v korist Aluminija, kar pa se tiče strelov v okvir vrat, je bilo razmerje izenačeno (5:5).

90. minuta: v izdihljajih triminutnega sodnikovega podaljška se je ponudila izjemna priložnost za zmago Taboru. 20-letni napadalec iz Gabona Fahd Ndzengue je z ugodnega položaja streljal mimo vrat, sodnik Dragoslav Perić pa je kmalu za tem odpiskal konec srečanja.

Priložnost Fahda Ndzengueja:

78. minuta: velika priložnost za goste. Po levi strani je v kazenski prostor prodril Haris Kadrić, se znašel sam pred vratarjem Janom Koprivcem, nato pa je izkušeni čuvaj mreže ustavil strel 20-letnega napadalca, tako da ostaja pri rezultatu 1:1.

Priložnost Harisa Kadrića:

Goooool! 1:1! 62. minuta. Tabor je sredi obdobja, ko so bili gostje podjetnejši, izenačil. Za navdušenje v domačih vrstah je poskrbel Aldair Djalo, ki je sprožil izvrsten udarec z okrog 20 metrov in premagal Luko Janžekovića. To je njegov peti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Aldairja Djala:

Začetek drugega polčasa. Pri gostih je namesto Armina Đerleka vstopil v igro Klemen Bolha in tako vknjižil prvi nastop za Kidričane. Tudi v nadaljevanju so nevarnejši gostje. Priigrali so si več priložnosti, zelo lepo je imel v 57. minuti David Flakus Bosilj, a je z neposredne bližine, s hrbtom obrnjen proti vratom, udaril mimo vrat.

Konec prvega polčasa. Aluminij, kateremu se je zadnjeuvrščena Gorica po sobotni zmagi nad Koprom približala na vsega točko zaostanka, vodi v Sežani. Vodstvo Štajercev je zasluženo, saj so si priigrali več priložnosti od gostiteljev, ki še čakajo na prvo letošnjo zmago.

Gooooool! 0:1! 38. minuta. Gostje iz Kidričevega so zatresli mrežo Tabora. Tilen Pečnik je izvedel prosti strel in namučil vratarja Jana Koprivca. Nekdanji reprezentant je žogo odbil, do nje pa je najhitreje stekel komaj 18-letni branilec Gašper Pečnik in z natančnim strelom z bližine popeljal Aluminij v vodstvo. To je bil njegov strelski prvenec v slovenski prvi ligi. Dosegel ga je na jubilejnem 10. nastopu.

Zadetek Gašperja Pečnika:

37. minuta: prvi strel v okvir vrat na tekmi. Portugalec Aldair Djalo je skušal premagati Luko Janžekovića, a je streljal preveč po sredini, tako da vratar Aluminija ni imel težjega dela. Ostaja 0:0.

31. minuta: zdaj so zapretili Kraševci. Leon Sever je nevarno streljal proti vratom Aluminija, zadišalo je po zadetku, a mu je načrte prekrižal požrtvovalni Luka Petek in žogo preusmeril v kot. Mladi slovenski reprezetant pri Taboru se je lahko le prijel za glavo, po vodi je splavala lepa priložnost za vodstvo češnjic.

Priložnost Leona Severja:

26. minuta: glavni sodnik srečanja Dragoslav Perić je pokazal prvi rumeni karton. Prejel ga je nogometaš Aluminija Roko Prša. Njegov kapetan Luka Janžeković, vratar Kidričanov, še ni imel resnejšega dela, razmerje strelov okvir vrat še vedno znaša 0:0.

14. minuta: znova je bilo vroče pred vrati gostiteljev. Tokrat je mimo vrat Tabora ustrelil Tilen Pečnik.

10. minuta: prva priložnost na tekmi. David Flakus Bosilj je streljal z roba kazenskega prostora, a je njegov diagonalni strel po tleh za malo zgrešil cilj. Mladi napadalec Kidričanov, v začetku meseca je dopolniol 19 let, je nedavno podaljšal zvestobo Aluminiju do konca leta 2022.

Priložnost Davida Flakusa Bosilja:

Začetek dvoboja v sončni Sežani. Pri gostih prvič v dresu Aluminija nastopa nekdanji napadalec Olimpije, Triglava in Rudarja Haris Kadrić, krstni nastop tudi za Srba Armina Đerleka, pri Taboru prvič nastop Hrvat Tom Alen Tolić.

Domači trener Igor Božič se je odločil za naslednjo začetno postavo:

Gostujoči trener Oskar Drobne bo dvoboj v Sežani začel z enajsterico:

Prvoligaška nedelja se bo začela ob 14. uri na stadionu, ki je večji del jesenskega dela slovel kot kraška trdnjava. Stadion Rajko Štolfa je bil skoraj neosvojljiv. Novi trener Igor Božič še čaka na prvo zmago, odkar je prevzel vodenje črno-rdečih. Na prvi letošnji tekmi je izgubil (1:3 pri Bravu), nato osvojil točko (0:0 v Murski Soboti). Je zdaj napočil trenutek še za prvo zmago? Iskal jo bo proti Aluminiju, ki letos sploh še ni odigral dvoboja. V četrtek bi moral gostiti Celjane, a se je dvoboj zaradi zasneženega in poledenelega igrišča prestavil na 17. februar.

Tako Kidričani, ki so imeli v pripravljalnem obdobju nemalo težav z okužbami igralcev, proti češnjicam še ne bodo mogli nastopiti v najmočnejši postavi. Bo pa na voljo tudi Tonći Mujan, najnovejša okrepitev, od Domžal posojeni nogometaš. Podobno kot Božič pri Taboru bo svojo prvo zmago kot trener Aluminija lovil strateg Oskar Drobne. Pri gostiteljih zaradi kazni ne bo mogel igrati Kevin Grobry.