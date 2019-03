Štirje goli, a brez zmagovalca v Velenju

Nogometaši velenjskega Rudarja in Gorice so se v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

Velenjčani so na prvi tekmi pod vodstvom Almirja Sulejmanovića, ki je zamenjal Marijana Pušnika, osvojili točko. Pred domačimi gledalci so brez pomoči kaznovanega Davida Arapa še v 82. minuti vodili proti Novogoričanom, a je slednjim, ki so igrali brez Žige Lipuščka, točko priboril Adel Halilović.

Knapi so po četrtem remiju ostali na predzadnjem mestu, Gorica, za katero ne bo več igral Andrej Kotnik, ki je prekinil pogodbo, pa je neodločeno igrala že osmič (v tem pogledu prednjači Celje z desetimi remiji) in ostala sedma.

Po mirnem uvodu tekme, v četrti minuti je bil nenatančen le Damjan Trifković s prostega strela, so Novogoričani povedli v 16. minuti. Halilović je z desne strani podal dolgo diagonalo na levo stran, tam je Andrija Filipović iz prve žogo vrnil na rob kazenskega prostora, od koder je z volejem zadel Semir Smajlagić.

Rudar je do dveh golov prišel sredi drugega polčasa. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Velenjčani so prvi resneje zagrozili v 34. minuti, ko je v kazenskem prostoru do strela prišel Žiga Škoflek, a zadel le zunanji del mreže. V nadaljevanju polčasa so se Velenjčani trudili priti do izenačenja, a posebnih priložnosti si niso priigrali.

Nevarno je bilo le v 45. minuti, ko je Leon Črnčič prišel do žoge v bližini gola, a je Grega Sorčan šel iz vrat in Velenjčanu preprečil neoviran strel. Domači so tudi zahtevali najstrožjo kazen, a je niso dobili.

V 49. minuti je Črnčič poslal žogo z desne strani, ta je nato zadela prečko, a prave nevarnosti za zadetek ni bilo. Tako kot ne v 57. minuti po premalo natančnem in šibkem strelu Etiena Velikonje z glavo.

Foto: Jurij Vodušek/Sportida

V 66. minuti pa so knapi izenačili. Najprej je poskusil Dominik Radić iz bližine, Sorčan je žogo odbil, a le do Črnčiča, ki jo je nato poslal v prazno mrežo. Domači so v vodstvo prešli v 74. minuti, ko je Milan Tučić podal z leve strani, žoga je malce zadela Halilovića, priletela pred vrata, kjer jo je v mrežo spravil Žiga Škoflek.

Toda Primorci so hitro odgovorili, Filipović je na desnem robu kazenskega prostora žogo oddal Haliloviću, ta pa je z diagonalnim strelom premagal Mateja Radana. To je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme, tako da sta si ekipi kar upravičeno razdelili plen.

Velenjčani bodo v 25. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Ljubljani, Novogoričani pa bodo gostili Muro.

Rudar : Gorica 2:2 (0:1)

Stadion Ob jezeru, sodniki: Obrenović, Pospeh in Kordež.



Strelci: 0:1 Smajlagić (16.), 1:1 Črnčič (66.), 2:1 Škoflek (74.), 2:2 Halilović (82.).



Rudar: Radan, Krefl, Bolha, Tomašević, Pušaver, Škoflek, Ćosić, Trifković, Tučić, Črnčič (od 89. Pišek), Radić (od 76. Kobiljar).

Gorica: Sorčan, Celcer (od 87. Gulič), T. Kavčič, Tomiček, Halilović, Grudina, Velikonja, Šipek, Osuji (od 76. M. Kavčič), Smajlagić (od 64. Kolenc), Filipović.



Rumeni kartoni: Krefl, Črnčič, Radić; Smajlagić.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Razburljiv obračun v Velenju se je končal brez zmagovalca.



GOOOL! Nov gol v Velenju. Za izenačenje je poskrbel Adel Halilović, novinec v vrstah Gorice, in tako prišel do prvenca v prvi ligi.



Gol Žige Škofleka:





GOOOL! V manj kot desetih minutah so Velenjčani prišli do popolnega preobrata. Po podaji Milana Tučića je v 74. minuti zadel Žiga Škoflek.



Gol Leona Črnčiča:





GOOOL! V 66. minuti sprememba izida v Velenju. Najprej je pred vrata Gorice prišel Hrvat Dominik Radić, a se je Gregor Sorčan izkazal z obrambo, potem pa je do odbite žoge prišel Leon Črnčič in zatresel mrežo.



57. minuta: prva večja priložnost v drugem polčasu. Po podaji Bedeja Osujija je z glavo streljal Etien Velikonja, a ni bil dovolj natančen.



Začetek drugega polčasa! Kaj nas v Velenju čaka v preostalih 45 in še nekaj minutah?



Polčas! Gorica na odmor odhaja z golom prednosti. Obeta se zanimiv drugi polčas.



35. minuta: očitno so se Velenjčani prebudili. Zdaj je do strela z leve strani v kazenskem prostoru Gorice prišel še Milan Tucić, a ni bil dovolj natančen. Žoga je zgrešila okvir vrat.



33. minuta: no, zdaj pa je bilo malce bolj razburljivo. Priložnost je imel Rudar. Do strela je prišel Žiga Škoflek, a nastreljal le zunanji del mreže.



30. minuta: na igrišču v Velenju se ne dogaja kaj preveč razburljivega. Gorica še vedno vodi in nadzoruje dogajanje na zelenici.



Zadetek Semirja Smajlagića:



GOOOL! Gorica vodi v Velenju. V polno je v 15. minuti meril bosanski napadalec Semir Smaljagić.



4. minuta: prva priložnost za Rudar, ki je imel na voljo prosti strel z roba kazenskega prostora. Odgovornost je prevzel kapetan Damjan Trifković, a ni bil dovolj natančen.



Začetek tekme! Nogometaši Gorice in Rudarja so začeli z zadnjo sobotno tekmo 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije.



Dober večer. Za konec pestrega dneva v najboljši slovenski nogometni ligi se javljamo še iz Velenja, kjer se bosta udarila Rudar in Gorica. Pri domačih po hudem porazu v prejšnjem krogu proti Aluminiju, ki je odnesel trenerja Marijana Pušnika, v trenerski vlogi debitira Almir Sulejmanović. Gostje, ki so v prejšnjem krogu zmagali prvič po kar desetih prvenstvenih tekmah brez zmage, bodo pod taktirko novega trenerja Nermina Bašića skušali priti do novih točk.

