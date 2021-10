Olimpija ne bo ubranila pokalne lovorike, v polfinalu tudi Celje in Bravo

Znani so trije polfinalisti pokala Slovenije. Koprčani so v Stožicah z 1:0 izločili branilko pokalne lovorike Olimpijo. Nogometaši Celja so po izvajanju 11-metrovk premagali Radomljane, ki so od 11. minute igrali z igralcem manj. Tudi v Fazaneriji na tekmi med Muro in Bravom je zmagovalec postal znan šele po 11-metrovkah. Napredovali so Šiškarji. V četrtek bo na sporedu še srečanje med Mariborom in Domžalami.

Še drugič v slabem tednu sta si nasproti stala Olimpija in Koper. V soboto so do prvenstvene zmage (1:0) na Obali prišli Ljubljančani, tokrat pa se je razpletlo z zmago Primorcev. Ti so v Stožicah povedli že v četrti minut, ko je Nejca Vidmarja po izjemnem protinapadu premagal povratnik po poškodbi Kaheem Parris. Rezultat se po zadetku 21-letnega Jamajčana kljub domači prevladi v drugem polčasu ni več spremenil, tako da so si napredovanje priigrali Koprčani. Dvoboj je zaradi poškodbe že v 35. minuti končal Michael Pavlović.

Fotogalerija s tekme (foto: Nik Moder/Sportida):

Celjani napredovali po 11-metrovkah

Celjani so po izvajanju 11-metrovk izločili Radomlje in napredovali v polfinale pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida Radomljani so se morali že od 11. minute znajti z igralcem manj, saj je vratar Darko Marjanović zaradi igranja z roko izven kazenskega prostora prejel neposreden rdeči karton. Med vratnicama ga je zamenjal David Šugić in se izkazal. Celjani so bili ob številčni prednosti nevarnejši nasprotnik, a so se gostitelji rezultatsko dobro držali.

Ob koncu rednega dela je bil na semaforju začetni rezultat, sledil je polurni podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da je odločalo izvajanje 11-metrovk. Varovanci Simona Sešlarja so izkoristili dve zapravljeni 11-metrovki Radomelj in po uspešnem poskusu Ivana Božića v peti seriji napredovali v polfinale.

Bravo po loteriji izločil državne prvake

Bravo je po 11-metrovkah izločil Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Loterija je odločala tudi v Fazaneriji, kjer so gostje z golom Martina Kramariča povedli v 26. minuti. Ko je že kazalo, da se bodo na polčas odpravili s tesno prednostjo, je po sporno doseženem zadetku izenačil Alen Kozar.

V drugem polčasu se mreži nista zatresli, tako da je moštvi čakalo 30 dodatnih minut, v katerih so bili domači bolj podjetni, v 99. minuti so imeli na voljo tudi 11-metrovko, a Kai Cipot ni premagal razpoloženega Renata Josipovića. Ta se je izkazal tudi pozneje, ko so zmagovalca odločili streli z bele pike, zaustavil je tri in Bravu izdatno pomagal do polfinala.

Pokal Slovenije, četrtfinale Sreda, 27. oktober:

Olimpija : Koper 0:1 (0:1)

Parris 5. Kalcer Radomlje : Celje 3:4* (0:0, 0:0) - po izvajanju 11-metrovk

R.K.: Marjanović 11./Radomlje.



Mura : Bravo 2:3* (1:1, 1:1) - po izvajanju 11-metrovk

Kozar, 42.; Kramarič 26. Četrtek, 28. oktober:

20.15 Maribor - Domžale

Zmagovalci slovenskega nogometnega pokala

9 - Maribor

7 - Olimpija

3 - Gorica, Koper

2 - Domžale, Interblock, Mura

1 - Celje, Rudar