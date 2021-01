Po štirih letih se vrača v Ljubljano: To je moj klub

Branilec Antonio Delamea Mlinar se je po štirih letih vrnil k Olimpiji. Z zmaji je podpisal pogodbo za dve leti in pol (do maja 2023).

Zdaj že zelo izkušeni 29-letni branilec je člansko kariero začel pri Interblocku, za katerega je zbral 29 nastopov in zabeležil en zadetek ter eno asistenco. Na začetku sezone 2011/2012 se je pridružil zmajem. V dresu Olimpije je zbral 109 nastopov in dosegel štiri zadetke ter dve asistenci. Januarja leta 2017 je prestopil v New England Revolution, ki nastopa v Major League Soccer. Za Revolution je zbral 74 nastopov in uspel doseči tri zadetke ter dve asistenci.

"Zelo sem srečen, da sem se vrnil domov. Vedno sem vedel, da če se bom kdaj vrnil v Slovenijo, bo to zgolj k Olimpiji. To je moj klub in moj dom. V tem trenutku sem res zelo vesel. Pogrešal sem navijače Olimpije, ki so mi vedno veliko pomenili in komaj čakam, da jih bom lahko ponovno slišal," je ob povratku v zmajevo gnezdo dejal Delamea Milnar.

