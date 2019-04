Po burnem koncu tedna se je oglasil še Zlatko Zahović: Verjamemo sodniku, ampak ...

Nogometaši in vodstvo Maribora so po nedeljskem remiju v Prvi ligi Telekom Slovenije v Murski Soboti proti Muri znova udarili po sodnikih. Najprej so svoje nestrinjanje s sodnikom srečanja Matejem Jugom izrazili na družbenih omrežjih, nato jih je močno vznemirilo tudi sojenje Slavka Vinčiča na tekmi med Olimpijo in Krškim. Po burnem koncu vikenda se je zdaj oglasil še mariborski direktor Zlatko Zahović.

Vodilni Maribor je v razburljivem srečanju v Murski Soboti osvojil točko (2:2), a tudi ostal brez dveh izključenih igralcev. Aleks Pihler in Dare Vršič - oba sta v igro vstopila v drugem polčasu - sta prejela rdeči karton. Po tekmi so Mariborčani na Facebooku najprej objavili video in v njem podrobno označili sporne prekrške, po katerih sta Pihler in Vršič prejela rdeča kartona. Ob tem so zapisali: "Pa smo mislili, da je 1. april že mimo." Prepričani so namreč, da si nogometaša Maribora nista zaslužila takšnega razpleta, zaradi katerega bosta zagotovo prisilno preskočila katero izmed naslednjih tekem.

Še večje razburjenje je sledilo po tekmi med Olimpijo in Krškim, kjer so se Mariborčani spotaknili ob dve odločitvi glavnega sodnika Mariborčana Slavka Vinčića. "Prej smo bili jezni, zdaj nas je lahko še sram. Nastopa Slavko Vinčić iz Maribora," so zapisali pri Mariboru.

Dare Vršič je v sredo poskrbel za preboj Maribora v finale pokalnega tekmovanja, v nedeljo pa je srečanje končal predčasno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zahović: Matej Jug je impulziven in je tako ravnal

Zdaj je svoje mnenje o nedeljskem dogajanju dodal še Zlatko Zahović. "Matej Jug bi lahko o obeh položajih ob izključitvah naših igralcev drugače presodil, vendar je treba poudariti, da mu verjamemo. Menim, da niti pri eni niti pri drugi odločitvi ni šlo za namero, ampak trenutek, v katerem se človek lahko odzove tako ali drugače. Nogomet je strast, vsi udeleženci so pod pritiskom, s povečanim srčnim utripom. Matej Jug je impulziven in je tako ravnal. Toda bil sem v bližini, oddaljen le nekaj metrov, in pri nobeni situaciji ne moremo govoriti o nameri. O tem sem prepričan. Kar velja za sodnika, velja tudi za igralca. Verjamem tudi Vršiču in Pihlerju, zato odgovorno trdim, da pri njunih potezah ni bilo prisotne nobene namere," je zapisal Zahović, ki sojenja na tekmi med Olimpijo in Krškim ni želel komentirati.

"Poteze Slavka Vinčiča pa je brezpredmetno komentirati," je dejal Zahović. V taboru Maribora po koncu tekme v Murski Soboti niso želeli stopiti pred novinarje, svoje mnenje je na novinarski konferenci podal le Darko Milanič, preostali akterji so se zavili v molk. Kljub včerajšnjemu nezadovoljstvu Zahović optimistično gleda proti maju in končnim odločitvam v prvenstvu, kjer ima Maribor deset točk naskoka pred Olimpijo.

Darko Milanič je po nedeljski tekmi edini stopil pred predstavnike sedme sile. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zahović: Odigrali smo dve tekmi na evropski ravni

Maribor se je v preteklem tednu dvakrat pomeril z Muro in dvakrat remiziral. S predstavami svojih ljubljencev je Zahović več kot zadovoljen. "Res smo uživali v tem tednu na dveh zanimivih gostovanjih. Odigrali smo dve tekmi na evropski ravni, se uvrstili v finale pokala in osvojili novo pomembno točko v boju za naslov prvaka, pohvaliti pa je treba obe ekipi. Po 30 letih v nogometu lahko rečem, da sem v Murski Soboti užival v ravni nogometa in ozračju na stadionu. Znova se je izkazalo, da nas le Mura lahko v slovenskem prostoru spravi do meja, predvsem po zaslugi njihovega trenerja, ki se je vseh najpomembnejših nogometnih zakonitosti, kako tekmovati, naučil v našem klubu. So edina ekipa, o kateri moramo razmišljati pri pripravi strategije. Čestitam Muri, njihovim navijačem na kulisi na tribunah in vsem našim navijačem, ki so nam znova pomenili veliko podporo. Odigrali smo dve pravi, evropski tekmi. Videli smo vse, kar lahko nogomet ponudi na najvišji ravni," s pohvalami na račun tekmeca ni skoparil Zahović.

“Ekipa deluje zanesljivo, prepričljivo. Z nekaterimi plusi in minusi se bori za obe lovoriki z vsemi močmi. To me navdušuje. Svojim navijačem lahko obljubimo, da se bomo borili za uresničitev cilja do zadnjega atoma moči. Naslednjič že v sredo v Ljudskem vrtu, samo skupaj eno smo. To je to, kar želimo gledati pri svoji ekipi, z zelo malo lepotnimi popravki pri mentalnem preklopu je to liga prvakov. Material je, taktična kultura je spet prisotna na najvišji mogoči ravni. Sem neizmerni optimist," pravi Zahović.