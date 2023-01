Olimpija poravnala obveznosti, pričakuje zeleno luč za registracijo igralcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane zaradi kazni Nogometne zveze Slovenije (NZS) v zimskem prestopnem roku ni smel registrirati novih igralcev. Vzrok so bili dolgovi do nekdanjih igralcev. Zdaj pa so, kot so potrdili pri NZS, Ljubljančani poravnali tako imenovane nesporne obveznosti in bodo lahko registrirali nove igralce.

Za zdaj so pri Olimpiji pozimi pripeljali Ivana Posavca, Admirja Bristrića in Anesa Krdžalića, ki bodo v naslednjih dneh tako uradno postali člani zeleno-belih in bodo zanje lahko igrali.

Kot je danes poročal Sportklub, je 28. oktobra NZS zaradi neplačanih obveznosti do nekdanjih nogometašev prepovedala registracijo novih nogometašev v naslednjih dveh prestopnih rokih, toda Olimpija je večino poravnala že decembra, ostalo pa je še nekaj obveznosti, ki so se nato znova nakopičile, ko je Olimpija ta mesec dobila še dve (manjši) kazni NZS.

Danes pa so pri NZS potrdili, da je vodilna ekipa Prve lige Telemach poravnala nesporne obveznosti. Teh je bilo, sodeč po oktobrskem sklepu NZS, za približno 253.000 evrov.

Konec oktobra so mediji poročali, da so bili na seznamu upnikov Sava Petrov, klub mu je bil dolžan 14.640 evrov, Nino Pungaršek (8895 evrov), Aljoša Matko (21.900 evrov), Ivan Banić (7600 evrov), Nik Prelec (14.125 evrov), Neven Đurasek (13.700 evrov), Tomislav Tomić (32.200 evrov), Nik Kapun (55.979 evrov) in Uroš Korun (84.820 evrov).

Olimpijo pa čaka še nekaj nerazrešenih zadev. Med drugim čaka odločitev mednarodnega športnega razsodišča v Lozani o tem, ali mora Olimpija svojemu nekdanjemu trenerju Savu Miloševiću in njegovemu strokovnemu štabu plačati več kot 400.000 evrov odpravnine ob prekinitvi pogodbe predlanskega oktobra.

Pri Sportklubu dodajajo, da podobno velja tudi za še enega nekdanjega stratega Dina Skenderja, ki naj bi zahteval 200.000 evrov, odprto pa je tudi vprašanje dolgov do Roberta Prosinečkega, s katerim je klub prav tako v sodnem postopku.

