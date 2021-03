Trije najboljši slovenski nogometni klubi so si enotni. Nedavno sprejeti vladni ukrep o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki med prvim in 11. aprilom prepoveduje izvajanje številnih tekmovanj, med njimi tudi nogometne prve lige Telekom Slovenije, označujejo za nesprejemljivega. V obsežnem javnem pismu so pojasnili, kakšno škodo bi lahko utrpel slovenski klubski nogomet zaradi omenjenega odloka.

Predsedniki treh najboljših klubov v tej sezoni, prvi možje Olimpije, Maribora in Mure, so se tako podpisali pod skupni odziv in se pridružili pozivu petih kolektivnih panožnih športnih zvez za nadaljevanje tekmovanj. Njihovo javno pismo objavljamo v celoti.

Država proti športu

Kot trenutno vodilni slovenski nogometni klubi želimo s skupno izjavo izpostaviti pomisleke, ki jih imamo v povezavi s t.i. zaprtjem države za obdobje najmanj naslednjih 11 dni. Klubi, ki bi ob zdajšnji razvrstitvi na lestvici zastopali našo državo v novi sezoni v evropskem klubskem tekmovanju, izražamo veliko zaskrbljenost, kaj bi to pomenilo za vsak posamezen klub, za nogomet pri nas nasploh, kot predstavnike Slovenije pa bi nas spravilo v neenakovreden položaj s konkurenco, saj bomo ob napovedanem ukrepu kot edina država ustavili profesionalno tekmovanje, kar pomeni, da bi v hitro bližajoče se poletne kvalifikacije, ki z namenjenim finančnim skladom lahko pomenijo vir preživetja ali neprimerno olajšajo nadaljnje delovanje, vstopili s slabšim izhodiščem kot vsi preostali tekmeci po stari celini.

Pod skupno izjavo sta se podpisala predsednika Maribora in Olimpije, Drago Cotar in Milan Mandarić ... Foto: Vid Ponikvar Popolnoma se zavedamo, da je zdravje ljudi na prvem mestu in mora biti prioriteta vseh, ki odločajo. Vendar enostavno ne moremo prezreti dejstva, da ukrepi med seboj niso usklajeni in med drugim škodijo tudi slovenskemu športu. Odločitev, da se prekinejo vsa nogometna tekmovanja in celo treningi, vključno s prvo slovensko ligo, razumemo kot nepoznavanje položaja športnikov v Sloveniji. Če posplošimo, lahko namreč brez težav rečemo, da gre pri športu za svojevrstno gospodarsko panogo, ki je bila v zadnjem letu bistveno okrnjena, finančno oslabljena in zdaj celo odpovedana.

Šport je doslej poskrbel za neprecenljivo prepoznavnost Slovenije v svetu, brez izdatnih vlaganj, ampak z neizmernim trudom vsakega posameznega športnika in športnega delavca. Zato bi tovrstna odločitev bila neprimerna in podcenjujoča do do panoge, ki najbolj promovira državo daleč izven naših meja.

Kaj sledi? Ali lahko v tem primeru pričakujemo tudi propad kakšnega izmed nogometnih klubov, morda prvoligaškega? V kolikor bomo nadaljevali v tem ritmu - zagotovo. Seveda tukaj ne govorimo samo o nogometnih klubih kot športnih ustanovah, kot o znamkah lokalnega okolja. Govorimo o zaposlenih in odvisnih osebah, ki jim nogometno delovanje predstavlja glavni ter večinoma edini prihodek za preživetje. V to kategorijo poleg nogometašev in strokovnega štaba sodijo tudi trenerji nogometne šole, zaposleni v upravah klubov, vzdrževalci objektov itd.

... in prvi mož Mure Robert Kuzmič. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kakšni so zgledi iz tujine? V drugih evropskih državah se državna prvenstva (na prvoligaški ravni) igrajo nemoteno ob upoštevanju ukrepov. V Sloveniji pa bomo poleg tekem prepovedali tudi treninge!? Istočasno pa bo druženje omogočeno v času velikonočnih praznikov, prav tako je dovoljena rekreacija… To je le eden izmed primerov med seboj nasprotujočih si ukrepov, ki jih je težko razumeti, še manj sprejeti. Vsi igralci, člani strokovnega štaba in zaposleni v klubu opravljajo redna testiranja na koronavirus, zato lahko zatrdimo, da je izvajanje treningov varno ter poteka ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov.

Ob napovedanih ukrepih, ki pomenijo nepopravljivo škodo športu in so v popolnem nasprotju z načelom o športu kot načinu življenja, se nam porajajo mnoga vprašanja. Kdo bo kril finančno škodo klubov, kako dolgo se lahko to 11-dnevno zaprtje še podaljša, kdaj bomo ob pestrem reprezentančnem in evropskem ritmu sploh uspeli nadomeščati tekme...? Paradoks pa je, da smo imeli primere, ko so posamezni klubi prejeli kazen s strani inšpekcije za delo zaradi zamujenega izplačila plač v vrednosti 1.500 EUR, na drugi strani pa je prav država tista, ki nam ne dovoljuje, da opravljamo našo dejavnost.

Zato izražamo enotno stališče in menimo, da odločitev s strani pristojnih organov izkazuje nepremišljenost ali kot že zapisano nepoznavanje trenutnih razmer v športu. Vodilni slovenski nogometni prvoligaši podpiramo poziv kolektivnih panožnih športnih zvez za nadaljevanje tekmovanj.Šport ni problem. Šport je rešitev!



Milan Mandarić, NK Olimpija Ljubljana

Drago Cotar, NK Maribor

Robert Kuzmič, NŠ Mura