Odkar ni več Zlatka Zahovića, gre Mariboru marsikaj narobe

V soboto se bosta v največji tekmi, kar jo lahko ponudi slovenski klubski nogomet, spopadla večna tekmeca Olimpija in Maribor. Vodilni zmaji imajo pred vijolicami kar 13 točk prednosti, v dobro voljo pa jih lahko spravlja tudi statistika zadnjih derbijev v Stožicah. Ta je povsem drugačna od tiste, ki je vrsto let parala živce navijačem Olimpije, ko je bil športni direktor Maribora še Zlatko Zahović.

Statistika gostovanj Maribora pri Olimpiji od leta 2009: Ko je bil Zlatko Zahović športni direktor NK Maribor (2009−2020): 21 tekem: dve zmagi Olimpije, deset remijev in devet zmag Maribora, razlika v golih 26:16 za Maribor. Odkar Zlatko Zahović ni več športni direktor NK Maribor (od 2020 naprej ): pet tekem: štiri zmage Olimpije, en remi in nič zmag Maribora, razlika v golih 7:1 za Olimpijo.

Odkar se je Olimpija na pogorišču bežigrajskega kluba leta 2009 v novi preobleki vrnila v prvoligaško družino, je na domačih tleh doživljala največ težav prav na večnih derbijih z Mariborom. Sprva na stadionu ŽAK, od leta 2010 naprej pa na največjem slovenskem nogometnem objektu v Stožicah.

Nogometaši v vijoličnih dresih, ki so bili vse do prihoda Milana Mandarića na čelu zeleno-belih (2015) absolutni gospodarji slovenskega prvenstva, so zelo poredko izgubljali v Ljubljani. Do pomladi 2020, ko je nogometni klub Maribor utrpel ogromne spremembe, katerih posledice čuti še danes, so se vijolice na ljubljanskih tleh počutile skoraj kot doma. Na 21 gostovanjih so ostale praznih rok le dvakrat, Olimpijo pa v prvenstvu premagale kar devetkrat.

Prevlada Maribora na večnih derbijih pa ni dolgo trajala. Ko sta pred poltretjim letom Ljudski vrt zapustila Zlatko Zahović in Darko Milanič, zgodilo se je tik pred daljšo prekinitvijo zaradi pandemije covid-19, se je začelo pisati novo poglavje v zgodovini večnih derbijev, v katerem navijačem Maribora ni več do smeha. Od takrat naprej vijolice na gostovanjih v Stožicah trpijo, obenem pa so morale na prvo lovoriko (naslov prvaka 2022) čakati kar tri leta.

Na klopi Maribora so vrsto let sodelovali nekdanji soigralci v zlati Katančevi generaciji: Zlatko Zahović, Saša Gajser in Darko Milanič, ki so na večnih derbijih predstavljali strup za Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Brez Zahovića na klopi − nekdanji as slovenskega nogometa in še zdaj najboljši strelec reprezentance je na večjih tekmah vselej delal družbo trenerju ob igrišču −, so se Mariborčani za prvenstvene točke v Stožicah potegovali kar petkrat, a osvojili le eno samcato točko, na kar štirih tekmah pa niso niti enkrat zatresli mreže Olimpije.

Zadnji večni derbiji v Ljubljani: Olimpija : Maribor 1:0 (13. februar 2022) – trener Maribora Radovan Karanović

: Maribor (13. februar 2022) – trener Maribora Olimpija : Maribor 3:1 (1. avgust 2021) – trener Maribora Simon Rožman

: Maribor (1. avgust 2021) – trener Maribora Olimpija : Maribor 0:0 (9. maj 2021) – trener Maribora Simon Rožman

(9. maj 2021) – trener Maribora Olimpija : Maribor 2:0 (3. december 2020) – trener Maribora Mauro Camoranesi

: Maribor (3. december 2020) – trener Maribora Olimpija : Maribor 1:0 (6. junij 2020) – trener Maribora Sergej Jakirović

: Maribor (6. junij 2020) – trener Maribora Olimpija : Maribor 2:4 (28. september 2019) – trener Maribora Darko Milanič

Za nameček so Ljubljančani v zadnjih sezonah zagospodarili še v Ljudskem vrtu, kjer so do letošnjega poraza (9. aprila je Maribor premagal Olimpijo z 1:0) nanizali kar osem gostovanj brez poraza (najprej so trikrat premagali vijolice, nato še petkrat remizirali). Zmaji so se tako iz redne mariborske stranke prelevili v najbolj neugodnega tekmeca vijolic, navijači 16-kratnih državnih prvakov pa so se nemočno spraševali o tem, ali imajo njihovi ljubljenci na zelenici ob večnih derbijih opravka s kompleksom Olimpije.

Bogatinov je ni dočakal, Šuler jo še čaka

Marko Šuler je kot nogometaš Maribora v Stožicah večkrat premagal Olimpijo. Kot športni direktor še čaka na prvo zmago. Foto: Vid Ponikvar Naključje ali ne, statistika pravi, da je bil Maribor v obdobju, ko je bil športni direktor Zlatko Zahović, na večnih derbijih, to velja tudi za gostovanja v Ljubljani, neusmiljen do Olimpije. Razmerje (ne)uspešnosti Maribora pa se je povsem spremenilo, ko je spomladi 2020 po bolečem porazu z Bravom šel po stopinjah dolgoletnega sodelavca Milaniča in se nekaj dni pozneje od mariborskega kluba poslovil še sam.

Sprva ga je na odgovornem položaju nasledil Oliver Bogatinov, ki ga je zamenjal Marko Šuler, a Maribor v tem obdobju na gostovanjih pri Olimpiji ni blestel. Bolj ali manj je doživljal le poraze, kar je vse prej kot prijetna iztočnica za Mariborčane pred sobotnim gostovanjem v Stožicah, na katerem bodo zaradi visokega zaostanka za četo Alberta Riere (−13) naskakovali zmago.

Število kandidatov za nastop na sobotnem derbiju je pri Mariboru zaradi povratnikov po poškodbah vedno večje:

Ob začetku priprav na derbi: Martin Milec se je pridružil moštvu na treningih, Max Watson pa že s polno obremenitvijo.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/df2VQK340V — NK Maribor (@nkmaribor) October 11, 2022

To bo tudi prvi večni derbi v 1. SNL za Damirja Krznarja, trenerja Maribora. Hrvaški strateg bo skušal postati prvi strateg Maribora po Darku Milaniču (in 28. septembru 2019), ki bi se lahko pohvalil z zmago v Stožicah nad Olimpijo. Največji praznik slovenskega klubskega nogometa se bo v Ljubljani začel v soboto ob 20.15.