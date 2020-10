Odgovarja na zapis "nisi desetka, si baletka" #video

"Težko je, ko čakaš na ta gol, a prebiti moraš led. Potreboval sem šest tekem. Sicer sem zadel v Evropi, ampak v ligi nisem. Zdaj upam, da se je odprlo. A kot veste, ni pomembno, kdo zadeva, samo da se zmaguje. Maribor si želi prvo mesto," je v uvodnih mislih pogovora za Planet dejal napadalec Maribora Rudi Požeg Vancaš, ki je v soboto končno zadel v polno. Dosegel je svoj prvi ligaški gol po 14 tekmah, prvi to sezono.

Kritike ga ne prizadenejo

Rudi Požeg Vancaš je do zdaj v Ljudskem vrtu pokazal manj, kot so pričakovali navijači Maribora, a Belokranjec se prebuja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po marčevski prekinitvi lige je na 16 tekmah dosegel zanj skromna dva gola in za dva podal. Grafit na enem od mariborskih blokov "nisi desetka, si baletka" ga ni prizadel.

"Tukaj sem, da dam vse na igrišču, da poslušam trenerja. To, kar nekdo govori, mi ne pride do živega. Mogoče me le dvigne do te mere, da še raje delam in treniram. Kritike pozitivno vplivajo name," na kritike, ki jih v zadnjem obdobju ni bilo malo, odgovarja 26-letni nekdanji napadalec Domžal in Celja.

Igrati za klub, za katerega je mar vsem v mestu, je privilegij. "Prej sem igral v Domžalah in v Celju. Samo znotraj kluba zunaj ni nobenega pritiska, le malokdo te pozna. Tukaj te poznajo vsi. Vsi živijo za ta klub, ker je verjetno najbolj pomembna stvar v Mariboru."

Še drugi trener v letu 2020

Mariborčani so letos že dvakrat zamenjali trenerja, zdaj tudi sistem igre, zato so se dlje lovili. "Zdaj se počasi navajamo. Imamo še veliko veliko rezerve. Morali bomo samo poslušati trenerja, ki ima izjemno bogate izkušnje. Če ga bomo poslušali in njegova navodila upoštevali na igrišču, se nimamo česa bati," je komentiral delo trenerja Maura Camoranesija, ki je pred meseci zamenjal hrvaškega strokovnjaka Sergeja Jakirovića. 44-letni Argentinec z italijanskim potnim listom je leta 2006 v Nemčiji z Italijo osvojil tudi svetovno prvenstvo.

Mauro Camoranesi je na klopi Maribora zamenjal Sergeja Jakirovića. Foto: Matjaž Vertuš

"Obnaša se, kot da ni nič dosegel v življenju. Zelo je skromen, kar me je zelo presenetilo. Nič ne govori o sebi. Pred dnevi sem gledal vrhunce finala pred 14 leti med Italijo in Francijo, kjer je pomembno vlogo igral tudi Camoranesi. Nekaj ur kasneje vidiš, da je tvoj trener, postane ti toplo pri srcu," je dodal Požeg Vancaš

Mariborčani bodo ponovno na delu že ta konec tedna. V soboto v Ljudskem vrtu gostijo Koper. Prenos na Planetu se začne ob 17.45.

