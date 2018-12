"Nogomet se razvija izjemno hitro in ko enkrat zaspiš, si mrtev" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najmlajši trener Prve lige Telekom Slovenije sledi novim smernicam, ki jih narekuje hiter razvoj nogometa. Takšna sta tudi področje analitike in obdelava velikih količin podatkov, ki jih pridobivajo pri vsakdanjem delu.

Seminar v Barceloni je bil po besedah trenerja Domžal izjemno koristen. Uporabo podatkov v namen razvoja kluba je uporabil tudi trener katalonskega velikana Ernesto Valverde. "Moram reči, da sem fasciniran nad vsemi podatki, ki jih obdelujejo, predvsem pa nad sklepi, kaj ti vsi podatki lahko dajo," pravi Simon Rožman.

"Laptop trener"

Julianu Nagelsmannu pravijo kar laptop trener. Foto: Reuters Petintridesetletni Celjan z zanimanjem spremlja delo štiri leta mlajšega trenerja Hoffenheima Juliana Nagelsmanna, ki mu pravijo celo "laptop trener". S svojimi inovativnimi metodami je Hoffenheim postal eden izmed najboljših nemških klubov. "S trenerjem Hoffenheima sva izmenjala nekaj besed. Gre za novitete tako kot v vsem gospodarskih družbah, kjer lahko te novosti prinesejo dodano vrednost. Tako nekako je on začel športno pot, saj je šel z ogromno bazo podatkov v smer predvidevanja nogometne igre. Pri tem je zelo uspešen, to je navsezadnje tudi cilj," navdušeno pripoveduje Rožman.

V Domžalah so lani iz tujine začeli zbirati prve informacije o uporabi podatkov, saj želijo slediti svetovnim smernicam. "To leto smo namenili predvsem izobraževanju, kako vse te podatke najprej pridobiti, nato pa implementirati v naš proces, da bo učinek viden na igrišču," pravi domžalski trener.

Analitika zgolj pomagalo Simon Rožman se je izobraževal v Barceloni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Toda brez jasnega modela igre uspeha ni mogoče pričakovati, saj je analitika zgolj pomagalo. "Vsi fantje imajo na vsakem igralnem mestu dorečeno individualno taktično zadevo, kar pomeni, da v nobenem segmentu ne plavamo v temi. Za vsakega igralca imamo mapo, v kateri so opravljena testiranja, individualna taktika in kaj zanj pride v poštev. Zraven so še vse tekme," pojasnjuje Rožman.

V tedenskem ciklu Rožmanovi pomočniki z določeno skupino igralcev opravijo analizo igre. Zdaj napake odpravljajo mnogo hitreje. "Mislim, da je bilo trenerjem včasih mnogo težje, kot pa je danes nam. Danes je vse prikazano, vse se natančno vidi, praktično pa gre za našo pomoč igralcem, da se ne ponavljajo negativne stvari v igri. Nekako se primerjamo z evropsko ravnjo," še pojasnjuje strateg Domžalčanov.

Rožman je prepričan, da bodo vsi trenerji prisiljeni slediti novim metodam dela, ki jih že narekujejo najboljši klubi. "Danes si ne moreš izmisliti nekaj novega, ampak poskušaš najboljše stvari, ki jih delajo evropske ekipe, prilagoditi na okolje in finančne zmožnosti. Nogomet se razvija izjemno hitro in ko enkrat na tej poti zaspiš, si mrtev," je prepričan Rožman.

