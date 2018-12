Mladeniči na krut način spoznali, kako je, če padeš v brezno #video

Nogometaši Triglava so jesenski del Prve Lige Telekom Slovenija zaključili na predzadnjem, devetem mestu. Na 19 tekmah so štirikrat zmagali, štirikrat remizirali in 11. izgubili, kar jim je na koncu prineslo 16 točk, imajo eno več kot zadnjeuvšrčeno Krško in dve manj kot osmi Rudar.

Triglavani so sezono slabše odprli, na prvih štirih krogih so osvojili le dve točki, nato pa so se prebudili in v naslednji štirih krogih prišli do sedmih točk in se dodobra povzpeli po lestvici. V tem obdobju so v gosteh premagali tako Celje kot Domžale in pokazali, da so zmožni premagovati tudi močnejše od sebe.

Premor dobrodošel telesu in glavi

Luka Majcen je s petimi zadetki skupaj s Tomom Žurgo prvi strelec Triglava. Foto: Vid Ponikvar Zaključek je bil spet slabši. Čeprav niso popustili kot denimo Gorica, so na zadnjih štirih tekmah jesenskega dela izgubili kar trikrat in v tem obdobju prejeli kar 11 zadetkov. Skupaj so jih v prvem delu prejeli kar 43, kar je največ v ligi.

''Premor bo prišel zelo prav tako telesu kot tudi glavi. Za nami je naporna polovica sezone,'' je za klubsko stran po koncu prvega dela sezone dejal kapetan Luka Majcen, ki je s petimi zadetki najboljši strelec Kranjčanov.

"Imeli smo vzpone in padce, beležili smo zmage in poraze, a menim, da smo zgradili temelje, na katerih lahko optimistično zremo v nogometno pomlad. Na vsakem treningu smo dali vse od sebe, na sleherni tekmi smo se borili, zato je premor zaslužen,'' je dodal.

V pokalu se je hitro končalo Triglavani so v slovenskem pokalu izpadli na drugi stopnički. V prvem krogu so po podaljšku premagali Videm, v osmini finala pa je Kranjčane iz tekmovanja vrgla Olimpija, ki se je rešila v 89. minuti. Zmaje je do tesne zmage z 2:1 popeljal Matic Črnic.

Padli v črno luknjo, a ...

Kranjčani so med 20. septembrom do začetka decembra na 12 tekmah doživeli kar devet porazov in padli v luknjo. ''Znašli smo se v kanalu, iz katerega je zelo težko priplezati. To smo na krut način spoznali mi, sploh naši mlajši igralci. Načeloma pa menim, da smo imeli boljšo polovico sezone kot pred letom dni,'' v vsem skupaj ne vidi le negativne stvari kapetan orlov.

Zmaga nad Krškim je bil zagotovo eden od vrhuncev Triglavanom:

... nato pa je prišla tista nora tekma proti Krškemu

Ob dveh zmagah v tem obdobju so v velikem slogu doma premagali Muro (3:0) in v sodnikovem dodatku v svojo korist preobrnili tudi tekmo, ki je neposredno vplivala o zadnjem mestu. Egzon Kryeziu je v 92. minuti zadel za zmago nad Krškim, ki jim je na koncu jeseni prinesla točko prednosti pred Krčani.

"To je bila nadvse pomembna tekma, na domačem terenu smo konkurenta za obstanek ugnali z golom v zadnji minuti, celo v zadnjih sekundah. To je bil enkraten trenutek,'' se spominja Majcen. Pohvalil je svoje mlade soigralce. V povprečju štejejo le 22,4 leta, od tega jih je več kot polovica (64-odstotkov) starih 21 let ali celo manj.

Četa trenerja Dejana Dončića je odločena, da v drugem delu pokaže še več. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V drugem delu gre lahko le še gor?

Majcen je prepričan, da bo Triglav po zimskem počitku pokazal več kot do zdaj. ''Fantje hitro zorijo, pridobivajo neprecenljiva vedenja o prvoligaškem nogometu in gre opaziti tako rast ekipe kot kluba v celoti. V tem obdobju smo se povsem spoznali s trenerjevim delom ter zahtevami in iskreno menim, da gremo v drugem delu sezone lahko le še strmo navzgor,'' je še sklenil kapetan.