Nekdanji slovenski nogometaš je včeraj s pokrom zaslužil 281 tisoč evrov

Blaž Žerjav, komaj 22-letni Slovenec, je včeraj zmagal na največjem turnirju v zgodovini francoske spletne poker sobe Winamax in v žep pospravil 281.756 evrov nagrade. To je drugi najvišji zaslužek kakšnega od slovenskih igralcev v zgodovini. Tudi rekordni je v lasti tega nekdanjega nogometaša Krškega, ki je decembra 2018 na enem turnirju zaslužil več kot 1,3 milijona ameriških dolarjev.

Blaž Žerjav je bil junak včerajšnjega finalnega dne velikega spletnega poker turnirja 3 Million Event, največjega turnirja v zgodovini francoske spletne igralnice Winamax. Na turnirju s 125 evri prijavnine, na katerem je sodelovalo kar 36.779 igralcev, je v zadnji dan turnirja vstopilo 44 igralcev.

V slovenski poker skupščini dobro znani Žerjav, ki v tej igralnici igra pod imenom Scarmak33r, je s pogumno, pametno igro in tudi nekaj sreče na koncu premagal prav vse.

Zaslužil je 281.756 evrov nagrade, 212.866,97 evra kot del denarne pogače in dodatnih 68.889,14 evra bonusa od igralcev, ki jih je na poti do zmage izločil.

Končni rezultati včerajšnjega turnija 3 Million Event na Winamaxu:

Decembra 2018 je zaslužil več kot 1,3 milijona ameriških dolarjev

To je drugi najvišji zaslužek kakšnega slovenskega poker igralca v zgodovini, do zdaj najvišji ulov pa je uspel prav Žerjavu. Decembra leta 2018 je bil namreč tretji na do takrat največjem spletnem poker turnirju vseh časov, $20M GTD Millions Online, ki ga je organizirala spletna poker soba PartyPoker.

Takrat je zaslužil kar 1.364.688 ameriških dolarjev. Da je takratna zgodba še bolj neverjetna, pa skrbi dejstvo, da se je na ta turnir z vstopnino 5.300 ameriških dolarjev uvrstil prek satelitskega kvalifikacijskega turnirja, za katerega je plačal 5,5 ameriških dolarjev vstopnine.

Še v prejšnji sezoni je bil član NK Krško

Komaj 22-letni Žerjav je sicer nekdanji nogometaš Brežic in Krškega, v slovenski drugi ligi pa je zbral 38 nastopov. Po podatkih Nogometne zveze Slovenije je še v sezoni 2018/19 odigral eno tekmo v pokalnem tekmovanju v 1. krogu avgusta 2018 proti Turnišču, štirikrat pa bil v prejšnji sezoni na klopi Krškega, ki je nastopalo v prvi ligi. Potem pa je prišel december in milijonski zaslužek …