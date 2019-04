Navijača Gorice zaradi sojenja zadel infarkt #video

Gorica s štirimi naslovi državnega prvaka spada med najbolj uspešne slovenske klube. Že skoraj pet desetletij jo na delu spremlja in bodri Ivan Povšič, ponosni lastnik sezonske vstopnice. Vrtnice spremlja v dobrem in slabem, v pogovoru za Planet TV pa je razkril, da ga radi zmotijo pristranski sodniki.

V kratki zgodovini prve slovenske lige, ki se je začela pred 28 leti, so v prvi ligi venomer vztrajali le trije klubi. To so Maribor, Celje in Gorica. Vrtnice so osvojile štiri naslove državnih prvakov, prav vsem (1996, 2004, 2005 in 2006) je od srca zaploskal Ivan Povšič. Spada med najbolj zagrete navijače Gorice.

Vedno na tribuni B1

Je dolgoletni imetnik sezonske vstopnice ND Gorica. Foto: Planet TV Nogometne tekme v Novi Gorici spremlja že skoraj pol stoletja, vse od leta 1970, ko se je preselil v slovenski Las Vegas. Nogometna igra ga je takoj prevzela, na njegovih stenah ne manjka koledarjev, fotografij, majic in dresov Gorice. Aktiven je še danes. Pri 74 letih se trudi, da ne bi zamudil nobenega domačega srečanja Gorice.

V Športni park se odpravi s kolesom, na tribuni B1 pa ga čaka posebno mesto, saj je že dolgo lastnik sezone vstopnice. Na tribunah spremlja dvoboje v družbi prijateljev in znancev. Dogajanje na igrišču spremlja zelo čustveno, pritisk mu znajo dvigovati zlasti delivci pravice.

V popoldanskih urah bomo na Sportalu odprli možnost glasovanja za naj navijača Prve lige Telekom Slovenije. Predstavili vam bomo deset navijaških zgodb iz vseh prvoligaških klubov, ki ste si jih lahko v tej sezoni ogledali v sklopi oddaje Goool na Planet TV.

''Sodniki so v Novi Gorici dostikrat pristranski. Leta 2004 sem tako na tekmi doživel infarkt,'' je zaupal manj prijetno podrobnost, ko je spremljal obračun, katerega je sodil Kranjčan Darko Čeferin. Gorica je istega leta postala državni prvak, nato postala najboljša še dvakrat zapored.

Srebrnič in Osterc globoko v srcu

Ivan Povšič spremlja dvoboje Gorice vse od leta 1970. Foto: Planet TV Takratni obrambni steber Miran Srebrnič je eden izmed nekdanjih igralcev Gorice, ki ga Povšič najraje izpostavi. Drugi je Milan Osterc, nekdanji reprezentančni napadalec in najboljši strelec prve lige. Gorici v tej sezoni ne kaže najboljše. 11 krogov pred koncem zaseda osmo mesto, a izkušeni navijač sporoča, da se ne boji izpada.

Prepričan je, da se bodo vrtnice rešile in si zagotovile obstanek, s tem pa tudi nadaljevanje niza zaporednega nastopanja v 1. SNL. Izbrance Nermina Bašića čaka nov izziv v četrtek, ko bodo gostovali pri Aluminiju. Dvoboj si boste lahko od 15.45 dalje ogledali tudi na Planet 2.