Na prvi stopnji licenciranja uspešni vsi prvoligaši

Nogometna zveza Slovenije (NZS) oziroma njena komisija za licenciranje nogometnih klubov je danes objavila rezultate licenčnega postopka za klube 1. SNL za sezono 2020/21. Kot so sporočili iz zveze, je bilo vseh deset prosilcev uspešnih za licenco 1. SNL, podelili pa so tudi devet licenc za evropska tekmovanja.

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2020/21 je pravočasno vložilo vseh deset klubov 1. SNL 2019/20. Devet klubov je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne licence Uefa, le Tabor Sežana je vložil vlogo samo za 1. SNL.

Na prvi stopnji je vloge obravnavala komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov, ki je pregledala licenčno dokumentacijo in odločala ob upoštevanju pravilnika NZS in Uefa, standarda Uefa, sklepov organov NZS in Uefa, so še sporočili iz NZS.

Pri pridobivanjih vlog za ustrezno licenco za tekmovalno leto 2020/21 v ženski nogometni ligi pa je prošnje pravočasno vložilo vseh osem klubov 1. SŽNL v sezoni 2019/20. Trije klubi (Olimpija Ljubljana, Pomurje Beltinci in Radomlje) so vložili tudi vlogo za pridobitev mednarodne licence Uefa, pet klubov pa samo za 1. SŽNL. Kot je sporočila NZS, so eno vlogo zavrnili, na prvi stopnji je brez licence ostal Koper.

