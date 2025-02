Eden najbolj izkušenih in spoštovanih glasov slovenskega kolesarstva, Martin Hvastija, je v Siolovem Spotkastu odprl širok spekter tem: o vladavini Tadeja Pogačarja, ali ga lahko sploh kdo zaustavi, o njegovi nepredvidljivosti, o karakterju in posebnih zmožnostih Primoža Rogliča, o Jonasu Vingegaardu kot ranjenemu levu, ali se lahko Roglič vključi v boj Pogačar – Vingegaard na Touru in zakaj, o psiholoških igricah ekipe Visma | Lease a Bike, kaj se mora zgoditi, da bi Slovenija gostila začetek Dirke po Franciji, o vplivu umetne inteligence na kolesarstvo …

Kolesarska sezona 2025 je že v polnem teku, najboljši slovenski kolesarji pa bodo tekmovalno še vstopili vanjo in to zelo kmalu. Prav zaradi tega v zraku vlada nestrpnost. Razumljivo, saj je bilo tudi leto 2024 za Slovenijo sanjsko.

V prvi vrsti zaradi Tadeja Pogačarja, ki je osvajal dirke kot po tekočem traku ter Giru d'Italia in Dirki po Franciji med drugim dodal tudi naslov svetovnega prvaka v Zürichu. Primož Roglič je četrtič osvojil njegovo Vuelto in zaokrožil slovenski tercet na Grand Tourih.

Kolesarski strokovnjak Martin Hvastija je v zgornjem Spotkastu na dolgo in široko odpiral teme, ki so aktualne za slovenske ljubitelje kolesarstva.

Martin Hvastija se že veseli letošnje sezone in zlasti letošnjega Toura, na katerem upa, da bodo vsi akterji prišli v najboljši možni pripravljenosti. Foto: Jan Lukanović

Ena izmed njih je možnost, o kateri se je v zadnjem času veliko govorilo, da bi Slovenija leta 2028 ali 2029 gostila Grand Départ Dirke po Franciji, česar bi se razveselil tudi sam: "Športniki se okoli tega vsi strinjamo. A gre tu za politično in ekonomsko vprašanje. To so ogromna sredstva. Start Toura naj bi stal okoli 15 milijonov evrov. To je približno takšna vsota, ki jo pri nas država nameni vsem športom skupaj. Toliko denarja ne moremo vzeti športu, ampak ga je treba pridobiti drugje. Nedvomno pa je res, da si vsi želimo imeti Tour v Sloveniji."

Beseda je kmalu nanesla na kadrovanje ekip, ki so povezane s slovenskimi kadri. Pri UAE Emirates našega zlatega Tadeja Pogačarja stavijo na zmagovalnega konja, saj je od večjih imen prišel praktično le Jhonatan Narvaez iz ekipe Ineos Grenadiers: "Ekipa UAE je bila lani superiorna," ocenjuje Hvastija. "Zmagali so največ dirk in pobrali vse, kar se je dalo, z izjemo Vuelte. Kadrovanje je bilo minimalno, a Narvaez je dobrodošla okrepitev, ki bo prinesla dodatno rezultatsko odgovornost. Njegov prihod omogoča večjo fleksibilnost ekipe, ki si želi ponoviti lanske uspehe."

Pogačar – univerzalen kolesar

Pozornost je hitro usmeril v superiornost Tadeja Pogačarja, o kateri se je v podkastu bistveno bolj razgovoril: "Ne vem, od kod mu motivacija in pristop," priznava Hvastija. "Ampak videti je, da uživa v kolesarstvu in raziskuje njegove meje. On ni specializiran samo na eno dirko. Po dolgem obdobju v kolesarstvu imamo spet kolesarja, ki je vsestranski in si želi preizkusiti različne dirke. Kot sem odkril iz pogovorov v zadnjem času, je on tisti, ki pravzaprav sili ekipo v to, da so tako raznovrstni, da nastopa na toliko različnih dirkah. Dejansko je res kolesar, ki je na nek način 'retro' ali staromoden, kar pomeni, da želi vse dirke vsaj odpeljati, če ne zmagati. Tak pristop je osvežitev za kolesarstvo."

Hvastija verjame, da lahko Pogačar osvoji tudi pet ali več Dirk po Franciji. Foto: Guliverimage

Pogačar je tudi izjemno nepredvidljiv, izpostavlja: "Ne sledi ustaljenim taktičnim vzorcem, ampak jih podira z lahkoto. Lahko si privošči napade, ki bi drugim pomenili samomor, njemu pa uspejo. To ga dela edinstvenega."

Ga lahko kdo ustavi? Lahko osvoji pet naslovov Tour de France?

Ob vseh teh izjemnih vožnjah in številnih uspehih se poraja vprašanje, do kdaj lahko pričakujemo slovenskega šampiona tako dominantnega. "Seveda bo enkrat prišel njegov padec. Vsi kolesarji slej kot prej začnejo izgubljati formo. A dokler se ne zgodijo poškodbe ali bolezni, bo še naprej dominiral. Po fizioloških standardih so najboljša leta za vzdržljivostne športe okoli 28. leta, zato ima pred sabo še vsaj nekaj vrhunskih sezon," poudarja Hvastija.

Foto: Jan Lukanović

Na vprašanje, ali lahko Pogačar osvoji pet naslovov na Touru – toliko jih je četverček Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault in Miguel Indurain – Hvastija odgovarja s smehom: "Štiri bi jih že imel, če ne bi bilo Jonasa Vingegaarda." Dodal je še: "Mislim, da je tudi sedem zmag (toliko jih je osvojil grešnik Lance Armstrong, ki so mu bile zmage nato odvzete, op. a.) realna možnost, čeprav se konkurenca nenehno krepi. Skavting poteka vse bolj po vsem svetu, mladi talenti prihajajo, zato Pogačar ne bo imel lahke poti. Toda če bo ostal zdrav in motiviran, lahko postane eden največjih vseh časov."

Rogliča vidi konkurenčnega Pogačarju in Vingegaardu

Primož Roglič, ki je zdaj zasidran v ekipi BORA-hansgrohe, ima pred seboj novo pot, dvojček Giro d'Italia – Tour de France, ki ga je lani osvojil Pogi. O tem, ali je pot kaj bolj odprta za drugo osvojitev Gira po letu 2023, ker na dirki ne bo Pogačarja, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela, ki so v tem trenutku videti največji konkurenti na tritedenskih preizkušnjah, Hvastija odgovarja: "Za zdaj bo od teh velikih šestih imen oziroma štirih za skupno razvrstitev samo Primož Roglič, kar pa še ne pomeni, da je že osvojil Giro. Ne vemo, kaj vse čaka kolesarje v treh tednih in dejansko mislim, da je to zelo modra odločitev ekipe in njega, da gredo na Giro. Pravi, da so se dogovorili sporazumno – torej na polno odpeljati prvo največjo tritedensko dirko. S tem seveda lahko že dosežeš neke delne cilje in predvsem greš potem z večjo samozavestjo v nadaljevanje sezone. Tako da mislim, da je to dobra odločitev."

Martin Hvastija pri Primožu Rogliču občuduje njegovo vztrajnost. Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

Pa ga vidi še konkurenčnega Pogačarju in Vingegaardu na Touru? "Absolutno da. Jaz sem ga vedno upošteval kot enega od glavnih pretendentov za skupne zmage na tritedenskih dirkah. On je pač izrazito etapni kolesar, torej še bolj kot Tadej Pogačar. In dejansko so edino leta tista, zaradi katerih mu na nek način bije biološka ura. Povzročilo bo, da bo njegova sposobnost upadala, kar je normalno. Ampak mislim, da glede na to, da je pozno začel, ni zasičen, kot so tisti, ki dirkajo od trinajstega leta. Vse pozna ravno dovolj, da je izkušen, in mislim, da če se mu končno enkrat sestavi sezona – govorimo o sezoni, kot je treba, da se reši tega prekletstva padcev, nesreč in podobnega – lahko konkurira. Če se mu uspe sestaviti, kot je treba, mislim, da je konkurenčen."

Navdušen nad Rogličevo edinstveno zmožnostjo

Zlasti pobiranje po vseh padcih je nekaj fascinantnega pri Rogliču, saj nikoli ne odneha po takšnih udarcih, ki bi mnoge že oddaljili od sanj po čem večjem. "To je njegova največja odlika. O tem seveda vemo že vse. Res je lahko vzor vsem, ki jim v življenju ne gre vse tako, kot si zamislijo, in da se je treba po vsakem takšnem padcu 'pobrati' in začeti znova. Ampak to je njegova karakterna odlika. Torej ne obupa, ampak gre še enkrat skozi to. Pobere se in gre naprej."

Vingegaard ranjeni lev

Če je Dirka po Franciji zakleta za Rogliča, se je dveh zmag na francoskih tleh veselil njegov nekdanji moštveni kolega Vingegaard. A tudi njemu se je lani zalomilo in ga je padec na Dirki po Baskiji oddaljil od bolj enakovrednega boja s Tadejem Pogačarjem, ki je na koncu tretjič osvojil dirko vseh dirk. Jonas Vingegaard bo zagotovo ranjeni lev. Foto: Guliverimage

O tem, ali bo Danec ranjeni lev, Hvastija pravi: "Dejansko težko čakam obračun dveh najboljših kolesarjev v stoodstotni pripravljenosti. Brez poškodb in brez izgovorov. Ne glede na vse, kar se je zgodilo v zadnjih dveh letih, vedno je nekdo imel izgovor, da ni bil zaradi padca tako ali drugače povsem osredotočen, pripravljen in na najvišjem nivoju. Ampak mislim, da tudi Tadej Pogačar čaka Jonasa na najvišjem nivoju in da si želi tega obračuna."

Hvastija ostaja optimističen tudi v luči svetovnega prvenstva, na katerem bo Pogačar branil mavrično majico najboljšega iz Züricha. O tem in številnih drugih temah, ki so bile omenjene v zgornjih odgovorih, pa poslušajte Spotkast.