Bolečine v stopalu pri teku – tveganja in učinkovite rešitve

Tek ima številne pozitivne učinke za naše telo, vendar hkrati povzroča pritiske na sklepe, še posebej na stopala. Predstavljamo vam najpogostejše težave stopal, ki se pojavijo med tekom, in kako jih ustrezno obravnavati.

Tek je ena izmed najbolj priljubljenih oblik telesne aktivnosti, saj omogoča številne pozitivne učinke, ki pripomorejo k boljši telesni pripravljenosti in boljšemu splošnemu počutju. Kljub pozitivnim lastnostim pa tekači nemalokrat občutijo bolečine, še posebej v stopalih.

Bolečine v stopalu večinoma izvirajo iz prekomernih obremenitev. Med tekom je stopalo edina kontaktna točka s tlemi in neprenehoma prenaša mehanske obremenitve, ki dosegajo vrednosti do dvakratnika telesne teže posameznika.

Kaj pomeni bolečina v stopalu med tekom?

Čeprav so poškodbe stopala dokaj pogost pojav tako pri rekreativnih kot tudi profesionalnih tekačih in predstavljajo približno od 10 do 20 odstotkov vseh poškodb, povezanih s tekom, pa vsaka bolečina še ne nakazuje na strukturno poškodbo.

Bolečina v stopalu se po navadi izraža na dva različna načina. Lahko se pojavi nenadoma in ima specifičen vzrok – primer tega je nenadna pekoča bolečina, ki se zgodi ob nenadzorovanem gibu stopala. Precej pogosteje pa se bolečina postopoma razvija, pri čemer natančnega vzroka ne znamo določiti.

Najpogostejši vzrok za pojav bolečine predstavljajo različne poškodbe, med katere spadajo tendinopatije, stresni zlomi in raznovrstne poškodbe mehkih struktur. Posebej pozorni pa moramo biti na morebitne znake in simptome, ki nakazujejo poškodbe živcev.

Stopalo ima zelo kompleksno anatomsko sestavo. Sestavlja ga 26 kosti in več kot 100 mišic, tetiv ter ligamentov in prav vsaka izmed teh struktur se lahko poškoduje. Prav zaradi omenjene kompleksnosti se bolečine in drugi simptomi izražajo na različne načine.

V kliniki Medicofit so specializirani za obravnavanje vseh vrst bolečin in poškodb stopal, ki so povezane s tekom. Zavedajo se, da je tek ena izmed aktivnosti, ki pripomore k vašemu zdravju, zato boste pri njih vključeni v individualen in celosten program fizioterapevtske obravnave, s katerim se boste kar se da hitro vrnili k teku brez bolečin!

Najpogostejši vzroki bolečin v stopalu med tekom

Foto: Shutterstock/Medicofit

Tako kot vsaka telesna aktivnost ima tudi tek določena tveganja. Razumevanje vzrokov bolečine v stopalu je prvi korak na poti vrnitve k teku brez bolečin.

Ne glede na to, koliko pretečete na dnevni, tedenski oziroma mesečni ravni, lahko nenadno povečanje intenzitete ali pogostosti teka vodi v preobremenitev stopala, kar se na začetku izrazi z bolečino. Če so takšne preobremenitve prepogoste, lahko pride tudi do poškodbe.

Že med hojo, še bolj pa med tekom pride do izraza ustrezna biomehanika stopala. Namreč, stopalo zaradi svoje anatomske zgradbe omogoča učinkovito izrabo mehanskih sil za "poganjanje" gibanja. Prekomerna pronacija (stopalo se pretirano nagne navznoter) ali supinacija (pretiran nagib navzven) med tekom lahko porušita optimalno biomehaniko in povzročita bolečino.

Kljub temu da se pravilna tehnika teka razlikuje med posamezniki, moramo biti pozorni na vsako odstopanje od normalnih občutkov. Pomembno vlogo pri tem ima primerna tekaška obutev. Ponošeni ali neprimerno oblikovani (glede na obliko stopala) čevlji lahko povzročijo ali poslabšajo že obstoječo bolečino.

Vzrok za pojav bolečin lahko poiščemo tudi v podlagi, na kateri tečemo. Morda vam tek po mehkejših površinah, kot je zemlja ali trava, ne povzroča takšnih težav kot pa tek po asfaltu.

Še eden izmed dejavnikov, ki lahko ima pomemben vpliv na pojavnost bolečine, je oblika stopala. Ploska stopala ali pa stopala s povečanim stopalnim lokom povečajo dovzetnost za izražanje bolečine, saj se sile, ki med tekom delujejo na stopalo, ne prenašajo optimalno.

Nenazadnje se moramo zavedati tudi, da lahko imajo predhodne poškodbe izjemen vpliv na trenutno stanje, zato je ključno, da ločimo primarne poškodbe od sekundarnih. Na primer, pogosto se zgodi, da v stopalu pride do stresnega zloma po tem, ko je bila poškodovana zadnja stegenska mišica na drugi nogi.

Omenjeni vzroki in dejavniki v glavnem vplivajo na pojav akutne bolečine. Ob neprimerni obravnavi akutnih bolečin lahko te vodijo v dotične poškodbe, ki pa lahko povzročijo dolgotrajnejšo oziroma kronično bolečino. Najpogostejša bolečinska stanja, ki se pojavljajo pri tekačih, so plantarni fasciitis, halux rigidus, metatarzalgija, različne tendinopatije in stresni zlomi.

Kako preprečimo bolečine v stopalu med tekom?

Foto: Medicofit

Veliko večino primerov pojava bolečine lahko preprečimo s primernimi preventivnimi ukrepi. Za začetek je zelo pomembno, da izberemo primerno tekaško obutev, ki našemu stopalu nudi potrebno podporo in hkrati zagotavlja ustrezno blaženje sil. Večino tekaških čevljev je zaradi obrabe treba zamenjati v obdobju med pretečenimi 200 in 400 kilometri.

Drugi najpogostejši vzrok pojava bolečin predstavljajo neprimerne in neprilagojene obremenitve. Treba se je izogibati prekomernim povečanjem intenzitete ali pogostosti teka. Preprosto pravilo, ki se lahko držite, je, da vsak teden povečate skupno število pretečenih kilometrov za največ deset odstotkov glede na prejšnji teden.

Čeprav ima vsak posameznik svoj edinstven stil teka, se lahko pojav bolečine zmanjša oziroma v celoti odpravi z določenimi prilagoditvami tekaškega stila. To lahko zajema drugačno postavitev stopala med tekom, zmanjšanje dolžine koraka, povečanje frekvence korakov in druge adaptacije.

Redno izvajanje vaj za krepitev mišic stopala je zelo pomembno. Dolgoročno lahko izjemno pripomore k povečanju odpornosti na tekaške obremenitve.

Ali fizioterapija pomaga pri bolečinah v stopalu?

Ne ignorirajte bolečine, ki vztraja dlje časa oziroma je stalno prisotna med tekom. V takšnih primerih svetujemo obisk fizioterapevta. Fizioterapija dokazano pomaga obvladati bolečine, zmanjšati simptomatiko in izboljšati kakovost vašega gibanja.

V kliniki Medicofit za vas pripravijo specialen individualen program fizioterapevtske obravnave bolečin v stopalu, osredotočen na zmanjšanje bolečine, izboljšanje biomehanike teka in mišične moči, ki vključuje tudi ustrezno edukacijo o vašem problemu.

Kot že omenjeno, bolečina v stopalu je posledica različnih vzrokov, zato jo tudi različno obravnavamo. Čeprav je pri fizioterapevtski obravnavi poškodb stopala glavni poudarek na posamezniku prilagojeni telesni vadbi, uporabljamo za lajšanje bolečin tudi najsodobnejše terapevtske naprave, kot so elektroterapija HiTop, laser Summus, terapija TECAR in udarni valovi ESWT.

Foto: Medicofit

Primer uspešne odprave bolečin v stopalu s fizioterapijo Bolečina na spodnjem delu stopala, ki se pojavlja med tekom ali večjo obremenitvijo, je pogosto stanje, s katerim se srečujejo specialisti fizioterapije. V kliniki Medicofit letno obravnavajo več kot 150 primerov bolečine v stopalu. Zaradi dalj časa trajajočih bolečin v stopalu se je na diagnostični pregled odpravila tudi 34-letna Tadeja, ki vsak teden preteče več kot 30 kilometrov. Ob uvodnem pogovoru s fizioterapevtom je navedla, da se ji med tekom pojavljajo bolečine v levem stopalu, ki so prisotne že več kot štiri mesece. V zadnjem mesecu so se bolečine začele pojavljati tudi v mirovanju. Klinično testiranje in ocena sta pokazala rahlo spuščen levi stopalni lok in občutljivost plantarne fascije na pritisk. Gibljivost gležnja leve noge se je izkazala za primerno, medtem ko je test mišične moči pokazal zmanjšano moč mišic leve noge v primerjavi z desno, predvsem je bil izrazit deficit moči mišic kolka. Vzorec teka je v skladu z zmanjšano mišično močjo razkril nepravilne obremenitve levega stopala. Specialisti fizioterapije v kliniki Medicofit so za Tadejo pripravili desettedenski načrt celostne fizioterapevtske obravnave, ki je tedensko vključeval dve terapiji. Terapije za obravnavo bolečine so obsegale lasersko in TECAR-terapijo kot tudi uporabo radialnih udarnih valov na področju levega stopala oziroma plantarne fascije in mečne muskulature. Bolečina se je delno zmanjšala že po prvi terapiji, medtem ko se je v popolnosti odpravila po četrti terapiji. To je Tadeji omogočilo, da je lahko spet začela teči že v času terapij. Za dolgoročno odpravo simptomov in odpravo nesorazmerij mišične moči je druga faza zdravljenja temeljila na specialni kineziološki vadbi za krepitev mečne, stopalne in kolčne muskulature. Na zadnji fizioterapevtski obravnavi je Tadeja prejela dodatna navodila glede primernih tekaških obremenitev in nasvete, kako lahko sama poskrbi, da se bolečine v stopalu ne bodo več pojavljale.

Bolečine v stopalu je najboljše zdraviti takoj

Tudi če se vam določena bolečina med tekom pojavlja zgolj vsake toliko časa, je to zadosten znak, da premislite o možnosti vključitve v fizioterapevtsko obravnavo. Akutne poškodbe stopala in kratkotrajna bolečinska stanja lahko vodijo v kronične težave, ki se bistveno dlje zdravijo. Tek je dober za zdravje, zato vam bodo v kliniki Medicofit pomagali, da boste lahko tekli brez bolečin.