Mladi Ratnik podaljšal sodelovanje z Olimpijo

Nogometni klub Olimpija je danes podaljšal sodelovanje z mladim igralcem Marcelom Ratnikom. Z 18-letnikom so sklenili podaljšanje do leta 2025, so sporočili iz kluba.

Podpis nove pogodbe z mladim branilcem je že drugo takšno podaljšanje z mladim igralcem, potem ko se je za nadaljevanje pri Olimpiji dogovoril Svit Sešlar.

"Vodilni ljudje Olimpije so pokazali veliko mero zaupanja vame, zato sem se pod ponujeno pogodbo podpisal še s toliko večjim zadovoljstvom. Takoj mi je bilo jasno, da Olimpija še kako računa name. Da so prepoznali moj trud, da so videli, da trdo delam, da se želim dokazati na vsakem treningu, vsaki tekmi. Zdaj sem bil na najboljši možen način nagrajen za vse, kar sem vložil v to, da bi nekoč prišel do točke, kjer sem v tem trenutku," je za spletno stran kluba dejal Ratnik.

