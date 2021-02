Maribor spet lahko računa na trenerja

Po zapletih z okužbami z novim koronavirusom na pripravah v Turčiji so se v petek na trening Maribora vrnili preostali člani trenutno vodilnega slovenskega prvoligaša na čelu s trenerjem Maurom Camoranesijem in napadalcem Janom Mlakarjem.

"Lepo je biti spet z moštvom in sodelavci. Vesel sem, da je konec vmesnega dela na daljavo. Bilo je kar nenavadno, vmes je ena skupina lahko šla na igrišče, druga pa je morala ostati v hotelu, nekaterim je bila odrejena podaljšana izolacija. Ni bilo prijetno, a smo prestali tudi test takšne vrste. Igralci so z odličnim odzivom poskrbeli, da smo zadeve dobro izpeljali," je po petkovem treningu povedal Mauro Camoranesi, s katerim sta se z nekajdnevno zamudo iz Turčije vrnila tudi njegova sodelavca v strokovnem štabu Saša Gajser in Victor Palacios, na igrišču pa je bil v polni opremi spet tudi napadalec Jan Mlakar.

Nastala je razlika

"Kar je bilo, smo odmislili. Počasi se vračamo v običajno realnost, k ustaljenim tirnicam. To je osnovno sporočilo in vodilo tega obdobja, ko moramo še počakati na vrnitev naših preostalih sodelavcev iz Turčije. Imamo še nekaj dni, ki jih bomo ustrezno izkoristili. Temelji so dobri, smernice dela so bile opravljene. Nastala pa je, razumljivo, določena razlika med tistimi, ki so lahko redno vadili, in posamezniki, ki so morali izpustiti določeno obdobje zaradi koronavirusa ali posledične izolacije. Z njimi moramo nadoknaditi zaostanek pri delu," je še povedal Argentinec z italijanskim potnim listom, ki ga pred začetkom drugega dela sezone čaka še današnja prijateljska tekma proti drugoligašu Nafti iz Lendave.

Za začetek zahtevno gostovanje

Maribor, ki še vedno ne more računati na poškodovana Nemanjo Mitrovića in Denisa Klinarja ter kaznovanega Martina Mileca, bo s tekmovalnim letom 2021 začel v sredo, ko ga čaka gostovanje pri Domžalah. Maribor je na lestvici trenutno vodilni s tremi točkami prednosti pred Olimpijo. Domžale so pete in imajo 13 točk manj od vijoličastih.