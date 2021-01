Nogometni klub Maribor je moral zaradi večjega števila pozitivnih izvidov na testiranju za novi koronavirus odpovedati današnjo pripravljalno tekmo z ukrajinskim prvakom Šahtarjem. Med igralci sta po Jasminu Handanoviću okužena še Jan Mlakar in Andrej Kotnik, v strokovnem štabu pa Mauro Camoranesi, Saša Gajser in Fernando Daniel Nowicki, tako da bosta treninge v prihodnje vodila športni direktor Oliver Bogatinov in njegov pomočnik Marko Šuler.

Jesenski prvak Prve lige Telekom Slovenije uvodnega dela jubilejnih desetih priprav v Turčiji ne bo pomnil po prijetnem. Najprej je moral zaradi okužbe z novim koronavirusom prekiniti priprave Jasmin Handanović, za nameček pa je moral v samoizolacijo še njegov sostanovalec v sobi Jasmin Mešanović, le nekaj dni pozneje pa se je stanje v mariborskem taboru še poslabšalo. Med igralci sta bila na zadnjem testiranju pozitivna tudi Jan Mlakar in Andrej Kotnik, a se s tem težave Maribora še ne končajo.

Teden začenjamo z neprijetnimi novicami iz Turčije: novi pozitivni izvidi med igralci in strokovnim štabom spreminjajo delovne načrte. Odpovedana tekma proti @FCShakhtar, nadaljujemo treninge z igralci brez zaznanih okužb.



➡️ https://t.co/2pUiQ3qVz9#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/0AeFAB74rm — NK Maribor (@nkmaribor) January 25, 2021

''Dodatne težave prinaša vdor koronavirusa znotraj strokovnega štaba. Pozitivne izvide so imeli tudi trener Mauro Camoranesi, pomočnik trenerja Saša Gajser in kondicijski trener Fernando Daniel Nowicki, kar pomeni, da sta morala z njimi v izolacijo tudi pomočnik trenerja Andres Yllana ter kondicijski trener Miguel Enrique Albino,'' sporočajo Mariborčani, ki bodo tako morali delo nadaljevati v okrnjeni zasedbi.

Bogatinov: Takšni časi so, s tem se je treba sprijazniti

Oliver Bogatinov bo začasno v vlogi trenerja nadomeščal Maura Camoranesija. Foto: Planet TV Današnje tekme proti ukrajinskemu prvaku Šahtarju, ta je na papirju slovel kot najmočnejši tekmec Maribora na letošnjih pripravah v Beleku, ne bo. Dvoboj je preložen, igralci z negativnimi vzorci pa nadaljujejo priprave. Vlogo trenerja začasno opravlja športni direktor Oliver Bogatinov, ki se je v karieri večkrat spoprijel s takšnimi nalogami. Pri delu mu pomaga Marko Šuler.

"Položaj ni prijeten, toda smo v obdobju, ki zahteva previdnost, prilagajanje in pripravljenost na hitre odzive. Po opravljenem testiranju pred napovedano tekmo so bili pozitivni dva igralca in trije člani strokovnega štaba, kar je pomenilo, da mora ves trenerski tim v izolacijo. Potem smo opravili še teste pri vseh preostalih članih odprave in posegli po novih rešitvah. Predvidene tekme že iz etičnih razlogov, da ne ogrozimo tekmecev, ne moremo odigrati, saj Šahtar čaka v nadaljevanju sezone tudi izločilni del tekmovanja v Ligi Europa. Takšni časi so, s tem se je treba sprijazniti. Vsakemu klubu se lahko zgodijo ali dogajajo podobne zadeve. Ostali bomo v Turčiji, se vsakodnevno testirali, skrbeli za zdravje in nadaljevali treninge z igralci brez zaznanih okužb. Ponedeljkov program bo tako opravilo 23 igralcev, vsi razen Handanovića, Mešanovića, Mlakarja in Kotnika. Upamo, da bo prihodnje obdobje minilo brez dodatnih zapletov. O usodi naslednjih tekem pa se bomo odločali sproti, glede na zdravstvene razmere," je ob nepričakovanem valu okužb, ki so zajele tabor 15-kratnih slovenskih prvakov, pojasnil Bogatinov.

Kdaj bodo lahko Mariborčani odigrali novo pripravljalno tekmo? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor naj bi v Turčiji odigral še dve pripravljalni tekmi, 28. januarja proti beograjski Crveni zvezdi, tri dni pozneje pa še proti Ludogorcu iz Razgrada.